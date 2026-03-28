Mumbai Subway Metro: भुयारी मेट्रोत मोबाईल नेटवर्क गायब, प्रवाशांची वाढती गैरसोय

Subway Metro: मुंबईतील भुयारी मेट्रोचा प्रवास जलद आणि आरामदायी होईल, या अपेक्षेने अनेकांनी या सेवेकडे वळण घेतले. मात्र सध्या या मार्गिकेवर एक वेगळीच अडचण समोर आली आहे. प्रवासादरम्यान मोबाईल नेटवर्क पूर्णपणे बंद होत असल्याने प्रवाशांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागत आहे. आरे जेव्हीएलआर ते कफ परेड या मार्गिकेवर ही समस्या अधिक तीव्र झाली असून, रोजच्या प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मेट्रो प्रशासनाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
मेट्रो-3 मार्गिकेवर आरे जेव्हीएलआर ते वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि पुढे आचार्य अत्रे चौकपर्यंत काही दिवसांपूर्वीपर्यंत बीएसएनएल आणि व्होडाफोनचे नेटवर्क उपलब्ध होते. मात्र आता दोन्ही सेवा बंद झाल्याने संपूर्ण भुयारी मार्गिका नेटवर्कबाहेर गेली आहे. प्रवास करताना कॉल, इंटरनेट किंवा आपत्कालीन संपर्क शक्य नसल्याने प्रवाशांना अस्वस्थ वाटत आहे. कामानिमित्त किंवा तातडीच्या संपर्कासाठी मोबाईल वापरणाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे.
ही भुयारी मेट्रो मार्गिका पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊन सुमारे 6 महिने झाले आहेत. तरीही मूलभूत सुविधांपैकी एक असलेली मोबाईल कनेक्टिव्हिटी अद्याप सुरळीत झालेली नाही. त्यामुळे नियमित प्रवासी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावरही या समस्येबद्दल तक्रारी केल्या आहेत.
सुरुवातीला या मार्गिकेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. ऑक्टोबर 2025 मध्ये 38 लाखांपेक्षा जास्त प्रवाशांनी या सेवेचा वापर केला होता. मात्र पुढील 3 महिन्यांत एकूण संख्या फक्त 46.56 लाखांपर्यंतच पोहोचली. तिकीट दर जास्त असण्याबरोबरच आता नेटवर्कची समस्या वाढल्याने प्रवासी संख्या आणखी घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना सुविधा मिळण्याऐवजी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने असंतोष वाढत आहे. नेटवर्कचा प्रश्न लवकर सोडवला नाही, तर या आधुनिक सेवेबद्दलचा विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी भावना प्रवाशांमध्ये व्यक्त होत आहे.