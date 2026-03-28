Mumbai Subway Metro: भुयारी मेट्रोत मोबाईल नेटवर्क गायब, प्रवाशांची वाढती गैरसोय

Mumbai Metro 3: एकीकडे मुंबईकरांच्य सोईसुविधांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना, दुसरीकडे शासनाद्वारे सुरु केलेल्या भुयारी मेट्रोमुळे प्रवाशांना भलताच त्रास सहन करावा लागत आहे. यावेळी प्रवासादरम्यान मोबाइल पूर्णपणे नेटवर्क बाहेर जाते. सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 28, 2026, 01:26 PM IST
Mumbai Subway Metro: भुयारी मेट्रोत मोबाईल नेटवर्क गायब, प्रवाशांची वाढती गैरसोय
(photo Credit- Social Media)

Subway Metro:  मुंबईतील भुयारी मेट्रोचा प्रवास जलद आणि आरामदायी होईल, या अपेक्षेने अनेकांनी या सेवेकडे वळण घेतले. मात्र सध्या या मार्गिकेवर एक वेगळीच अडचण समोर आली आहे. प्रवासादरम्यान मोबाईल नेटवर्क पूर्णपणे बंद होत असल्याने प्रवाशांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागत आहे. आरे जेव्हीएलआर ते कफ परेड या मार्गिकेवर ही समस्या अधिक तीव्र झाली असून, रोजच्या प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मेट्रो प्रशासनाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. 

नेटवर्क अचानक गायब, प्रवाशांची अडचण वाढली

मेट्रो-3 मार्गिकेवर आरे जेव्हीएलआर ते वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि पुढे आचार्य अत्रे चौकपर्यंत काही दिवसांपूर्वीपर्यंत बीएसएनएल आणि व्होडाफोनचे नेटवर्क उपलब्ध होते. मात्र आता दोन्ही सेवा बंद झाल्याने संपूर्ण भुयारी मार्गिका नेटवर्कबाहेर गेली आहे. प्रवास करताना कॉल, इंटरनेट किंवा आपत्कालीन संपर्क शक्य नसल्याने प्रवाशांना अस्वस्थ वाटत आहे. कामानिमित्त किंवा तातडीच्या संपर्कासाठी मोबाईल वापरणाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने दूरसंचार सुविधा देण्यासाठी पूर्वी एका परदेशी कंपनीशी करार केला होता. मात्र काही कारणांमुळे हा करार रद्द करण्यात आला. त्यानंतर नव्या कंत्राटदारासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नेटवर्क सुविधा सुरू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही समस्या तातडीने सुटण्याची चिन्हे नाहीत.

सहा महिन्यांनंतरही समस्या कायम

ही भुयारी मेट्रो मार्गिका पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊन सुमारे 6 महिने झाले आहेत. तरीही मूलभूत सुविधांपैकी एक असलेली मोबाईल कनेक्टिव्हिटी अद्याप सुरळीत झालेली नाही. त्यामुळे नियमित प्रवासी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावरही या समस्येबद्दल तक्रारी केल्या आहेत.

प्रवासी संख्येवर परिणाम होण्याची भीती

सुरुवातीला या मार्गिकेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. ऑक्टोबर 2025 मध्ये 38 लाखांपेक्षा जास्त प्रवाशांनी या सेवेचा वापर केला होता. मात्र पुढील 3 महिन्यांत एकूण संख्या फक्त 46.56 लाखांपर्यंतच पोहोचली. तिकीट दर जास्त असण्याबरोबरच आता नेटवर्कची समस्या वाढल्याने प्रवासी संख्या आणखी घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वााचा: मुंबईकरांसाठी पिकनीक झाली अधिक सोपी! आलिबाग फक्त दीड तासावर; अटल सेतू थेट कनेक्ट करणार

प्रवाशांची वाढती नाराजी

दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना सुविधा मिळण्याऐवजी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने असंतोष वाढत आहे. नेटवर्कचा प्रश्न लवकर सोडवला नाही, तर या आधुनिक सेवेबद्दलचा विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी भावना प्रवाशांमध्ये व्यक्त होत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Mumbaimetro 3Underground Metromobile

इतर बातम्या

'बस करा बे…' म्हणत संजय दत्त पापाराझींवर चिडला; न...

मनोरंजन