Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबई मेट्रोचा 10 दिवसांचा मेगाब्लॉक; अंधेरी डीएन नगर ते दहिसर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्वाची सूचना

मुंबई मेट्रोचा 10 दिवसांचा मेगाब्लॉक; अंधेरी डीएन नगर ते दहिसर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्वाची सूचना

मुंबई मेट्रोने 10 दिवसांचा मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे. अंधेरी डीएन नगर ते  दहिसर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना काही अडचणी येवू शकतात. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 13, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:24 PM IST
मुंबई मेट्रोचा 10 दिवसांचा मेगाब्लॉक; अंधेरी डीएन नगर ते दहिसर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्वाची सूचना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘माझ्याकडे 10 कोटी रुपये असते तर...?’ आकांक्षा चमोलाने घटस्फोटानंतर केली पोटगीची मागणी?
2
3
4
5