Marathi News
Mumbai Metro 12: मुंबई मेट्रो 12 बाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. तळोजा-कल्याण मेट्रोने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 12, 2025, 04:42 PM IST
कल्याणवरुन फक्त 45 मिनिटांत नवी मुंबईत पोहोचता येणार; मेट्रो 12चा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण, 19 स्थानके अन्...
Mumbai Metro Line 12 Reaches Key Milestone With Launch Of 100th U Girder check 19 stations

Mumbai Metro 12: मुंबईसह संपूर्ण महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. मुंबई शहरासह ठाणे, कल्याण येथेही मेट्रोचे काम जोरात सुरू आहे. एमएमआरडीएमार्फत उभारल्या जात असलेल्या मुंबई मेट्रो लाइन-12 (कल्याण ते तळोजा) प्रकल्पानं एक मोठी कामगिरी पूर्ण केली आहे. शिळफाटा रोडवरील डोंबिवली एमआयडीसी मेट्रो स्थानकाजवळ 100 वा U गर्डर यशस्वीरित्या लाँच करण्यात आला आहे. या मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकामात हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून यामुळं प्रकल्पाला आणखी गती मिळणार आहे.

कल्याण ते तळोजा मेट्रो मार्ग हा सुमारे 23.57 किमी लांबीचा उन्नत मार्ग असून या मार्गिकावर 19 मेट्रो स्थानके असणार आहेत. या मार्गिकेमुळं कल्याण, डोंबिवली, तळोजा आणि पुढे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणार आहे. या मार्गिकेमुळं ठाणे ते नवी मुंबई दरम्यानचा प्रवास अधिक सुलभ व जलद पद्धतीने होणार आहे. तसंच, कळवा ते तळोजा परिसरातील ट्रान्झिस्ट-ओरिएंडेट विकासालाही चालना मिळणार आहे.

कळवा-शिळफाटा तळोजा मार्गाला समांतर असणारा हा कॉरिडॉर तब्बल 7 किमी MSRDC फ्लायओव्हरच्या एकत्रित रचनेसह उभा राहतोय. यात कोळेगावजवळील 100 मीटर मोकळा स्पॅन. महत्त्वाच्या रेल्वे आणि ROB क्रॉसिंग्ज तसंच, 21-23 मीटर उंचीवरील उन्नत स्थानक अशा अभियांत्रिकी कौशल्याच्या अनेक विशेष स्पॅनचा या प्रकल्पात समावेश असेल. ही मेट्रो मार्गिकेच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण इंटरजेंचमुळं खालील मार्गाशी सहज जोडले जातील. कळवा मेट्रो लाइन 5, मेट्रो लाइन 14, अमनदूत येथे नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 तसंच कळवा जंक्शनला सेंट्रल रेल्वेशी थेट एका पुलाद्वारे जोडले जाणार आहेत. हा प्रकल्प 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

कशी असेल मेट्रो 12

मेट्रो लाईन 12 चा जोड कल्याण, डोंबिवली एमआयडीसी, कल्याण ग्रोथ सेंटर, वडवली, तुर्भे, पिसारवे, तळोजा आणि आमंडूटमार्गे होणार आहे. निलजे येथे सुमारे 31 हेक्टर क्षेत्रावर समर्पित डेपो नियोजित आहे. हा मार्ग प्रवासाचा सध्याचा कालावधी 50% ते 75% पर्यंत कमी करेल, जो रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार ठरेल.

इंटरचेंजिंग स्थानके:

कळ्याण (मेट्रो लाईन 5: ठाणे-भिवंडी-कळ्याण)

हेदूतने (मेट्रो लाईन 14: विक्रोळी-बदलापूर)

आमंडूट (नवी मुंबई मेट्रो लाईन 1)

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai Metro Line 12मुंबई मेट्रो 12मुंबई मेट्रो आजच्या बातम्याmumbai metro 12mumbai metro news update

