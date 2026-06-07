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Mumbai Under Water Metro चा प्लॅन! मार्ग कसा? 'लोकल'ची गर्दी कमी होणार; 2 टप्प्यात काम का?

Mumbai Under Water Metro Plan: मुंबईमध्ये पाण्याखालून मेट्रो मार्ग उभारला जाणार आहे. या संदर्भातील अभ्यास सुरु करण्यात आला असून दोन टप्प्यात हा प्रकल्प साकारला जाईल. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:47 PM IST
Mumbai Under Water Metro चा प्लॅन! मार्ग कसा? 'लोकल'ची गर्दी कमी होणार; 2 टप्प्यात काम का?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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