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कल्याण- भिवंडीकरांना मुंबईत येणे सोपे होणार, आता मेट्रोने प्रवास करता येणार; केंद्र सरकारने दिली गुडन्यूज

मुंबई मेट्रो मार्गिका 5 (ऑरेंज लाईन) ही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणद्वारे ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण दरम्यान बांधली जाणारी एक महत्त्वाची उन्नत मेट्रो मार्गिका आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:19 AM IST
कल्याण- भिवंडीकरांना मुंबईत येणे सोपे होणार, आता मेट्रोने प्रवास करता येणार; केंद्र सरकारने दिली गुडन्यूज
Image Credit: Mumbai Metro Line 5

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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