/कल्याण- भिवंडीकरांना मुंबईत येणे सोपे होणार, आता मेट्रोने प्रवास करता येणार; केंद्र सरकारने दिली गुडन्यूज

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे टप्प्याटप्याने पसरत आहे. मुंबईनंतर आता ठाणे जिल्ह्यातही मेट्रोचे काम वेगाने सुरू आहे. आता भिवंडी-कल्याणकरांना थेट मेट्रोने प्रवास करता येणार आहे. ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो 5 मार्गिकेच्या टप्पा 2 आणि टप्पा 3 च्या संरेखनाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळं आता मेट्रो 5चा विस्तार होणार आहे. या बाबतची अधिसूचना 28 ऑगस्टला जारी करण्यात आली होती.
मेट्रो 5 मार्गिका आता धामणकर नाका ते दुर्गाडी चौक मेट्रो 5 टप्पा 2, दुर्गाडी ते कल्याण मेट्रो 5अ आणि भोईरवाडी ते उल्हासनगर मेट्रो 5अ विस्तारित मार्ग प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता लवकरच या मेट्रो मार्गिकेसाठी निविदा काढल्या जाण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 18,130 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. यामुळं आता कल्याण-भिवंडीकरांचा प्रवास सोप्पा होणार आहे.
एमएमआरडीएकडून मेट्रो 5 मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी सुरू असून यावरील 98 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. कापूरबावडी ते धामणकर नाका असा 11.90 किमी हा मार्ग असणार आहे. तसंच, हा मार्ग डिसेंबर 2026पर्यंत प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. याच मार्गाचा पुढील विस्तारीत टप्प्यासाठी एमएमआरडीएला आता मंजुरी मिळाली आहे.
मेट्रो 5चा पुढचा विस्तार आता धामणकर नाका ते दुर्गाडी टप्पा 2 या 10.48 किमीच्या मार्गाची उभारणी एमएमआरडीए करणार आहे. त्यापुढे मेट्रो 5 टप्पा 3 अंतर्गत दुर्गाडी ते कल्याण मेट्रो 5अ असा 6.55 किमी आणि पुढे भोईरवाडी ते उल्हासनगर स्पर असा 5.27 किमीचा मार्ग उभारणार आहे. या तिन्ही टप्प्यांचा मिळून 34 किमीच्या मेट्रोची उभारणी होणार असून, त्यावर 19 स्थानके असतील.
प्रकल्पात मेट्रो 5च्या टप्पा 2मध्ये धामणकर नाका ते टेमघरदरम्याम भूमिगत मेट्रो मार्गाची उभारणी केली जाईल. त्यापुढील राजनोली जंक्शन ते दुर्गाडी चौकदरम्यान दुमजली मार्गाची उभारणी केली जाईल. यात प्रवासी वाहतूकीसाठी पूल आणि त्यावर मेट्रो मार्ग असेल. मेट्रो 5च्या तिसऱ्या टप्प्यात मेट्रो 5अ अंतर्गंत दुर्गाडी-खडकपाडा-कल्याण अशा मेट्रो मार्गिकेची तसंच भोईरवाडी ते उल्हासनगर या विस्तारीत मार्गाची उभारणी होणार आहे.
मेट्रो मार्गिका 5 ही सध्या सुरू असलेल्या मेट्रो मार्ग -4 (वडाळा ते कासारवडवली) आणि प्रस्तावित मेट्रो मार्ग- 12(कल्याण ते तळोजा) आणि मध्य रेल्वे यांच्यात परस्पर एकीकरण साधण्यात येईल.