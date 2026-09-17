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Explainer: 130 मेट्रो स्टेशन, 374 KM चे 6 नवे मेट्रो मार्ग, CST, ठाणे-कल्याण, नवी मुंबई एयरपोर्टपर्यंत मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, मुंबई लोकल ट्रेनला जबरदस्त पर्याय

लाखो प्रवाशांची लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे. मुंबईच्या लोकल ट्रेनला मेट्रोचा पर्याय मिळणार आहे. CST, ठाणे-कल्याण, नवी मुंबई एयरपोर्टपर्यंत मेट्रो धावणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 17, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:27 PM IST
Explainer: 130 मेट्रो स्टेशन, 374 KM चे 6 नवे मेट्रो मार्ग, CST, ठाणे-कल्याण, नवी मुंबई एयरपोर्टपर्यंत मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, मुंबई लोकल ट्रेनला जबरदस्त पर्याय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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