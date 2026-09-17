/Explainer: 130 मेट्रो स्टेशन, 374 KM चे 6 नवे मेट्रो मार्ग, CST, ठाणे-कल्याण, नवी मुंबई एयरपोर्टपर्यंत मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, मुंबई लोकल ट्रेनला जबरदस्त पर्याय

मुंबई मेट्रो महाविस्तार : लोकल ट्रेन ही मुंबईची लाईफ लाईन आहे. लाखो रोज लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. वाढत्या गर्दीमुळे लोकल ट्रेनचा प्रवास अधिक त्रासदायक आणि असुरक्षित होत चालला आहे. लाखो प्रवाशांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे. लोकल ट्रेनला मेट्रोचा पर्याय मिळणार आहे. मुंबई मेट्रोचा महाविस्तार होणार आहे. 374 KM चे 6 नवे मेट्रो मार्ग सुरु होणार असून यावर 130 स्टेशन असणार आहेत. CST, ठाणे-कल्याण, नवी मुंबई एयरपोर्टपर्यंत मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
पुढील पाच वर्षांत मुंबई मेट्रोचे जाळे दिल्ली मेट्रोइतके मोठे होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मेट्रोचा महाविस्तार करणार आहे. 2030 पर्यंत मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अंदाजे 374 किलोमीटर मेट्रो मार्गांचा विस्तार केला जाईल. प्रत्येक 50-60 किलोमीटरच्या परिघात मेट्रो धावणार आहे. मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांना मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. मुंबईतील प्रमुख रेल्वे स्थानके, दोन्ही विमानतळे आणि प्रमुख व्यावसायिक बाजारपेठांपर्यंत मेट्रोचा विस्तारित होणार आहे. लोकल ट्रेनची गर्दी कमी होईल. पुढील पाच वर्षांत मेट्रो जोडणीचे एक वेगळेच चित्र समोर येईल.
मुंबई मेट्रोचा विस्तार अंधेरी (लोखंडवाला), दहिसर, जोगेश्वरी, वडाळा, घाटकोपर, कांजूरमार्ग आणि मुलुंड ते ठाण्यातील कापूरबावडी, कासारवडवली आणि गायमुख, तसेच भिवंडी, कल्याण आणि तळोजा या दुर्गम भागांपर्यत होणार आहे. मीरा भाईंदर आणि बदलापूर-अंबरनाथ सारखे लांबचे परिसर सध्या जे फक्त लोकल ट्रेनने जोडलेले आहेत. त्या भागांनाही मेट्रो नेटवर्कशी जोडले जाणार आहे. दक्षिण मुंबईला कफ परेड, बीकेसी, सीएसएमटी आणि मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळ या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय विमानतळांशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
मुंबई आणि एमएमआरमध्ये एकूण 6 मार्गांवर बांधकाम सुरू आहे. 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. 2030 पर्यंत मुंबईत 374 किलोमीटरचे रेल्वे जाळे तयार होईल.
लाईन २बी (यलो लाईन) - डीएन नगर ते मंडालेचा उर्वरित भाग
लाइन 4 आणि 4A (ग्रीन लाइन) - वडाळा-ठाणे-कासारवडवली-गायमुख
ओळ 5 (ऑरेंज लाईन): ठाणे-भिवंडी-कल्याण
लाइन 6 (पिंक लाईन): स्वामी समर्थ नगर (लोखंडवाला) - कांजूरमार्ग
लाईन 7 ए आणि 9 (रेड लाईन विस्तार): अंधेरी पूर्व ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि दहिसर ते मीरा-भयंदर
लाईन 12 (ऑरेंज लाईन एक्स्टेंशन): कल्याण ते तळोजा
मुंबई मेट्रोची यलो लाईन 2 बी
मुंबई मेट्रोची यलो लाईन डीएन नगर ते मानखुर्द पर्यंत धावेल. ही लाईन 23.64 किमी लांब असून, यामध्ये 22 स्थानके आहेत. अंधेरी पश्चिमपासून सुरू होऊन, ही लाईन वांद्रे, कुर्ला, बीकेसी आणि पूर्व मंडाले मार्गे धावेल, ज्यामुळे पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडॉरवरील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
मुंबई मेट्रो ॲक्वा लाईन 3 कफ परेड ते आरे कॉलनी
कफ परेड ते आरे कॉलनीपर्यंत धावणारी ॲक्वा लाईन 33.50 किमी लांब असून त्यात २७ स्थानके आहेत. हे मुंबईचे पहिले पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो स्टेशन आहे. आरे ते बीकेसी पर्यंतचा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. कफ परेड ते दक्षिण मुंबई पर्यंतचा अंतिम टप्पा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे.
मुंबई मेट्रोची ग्रीन लाईन - वडाळा-ठाणे कनेक्टिव्हिटी
मुंबई मेट्रोची ग्रीन लाईन, जी वडाळा, ठाणे आणि कासारवडवली ते गायमुखपर्यंत धावते, ती 35.2 किमी लांब असून त्यात 34 स्थानके आहेत. ठाणे आणि मुंबईला जोडणारी मुख्य लाईन ४ए, ही कासारवडवली ते गायमुखपर्यंतचा विस्तार आहे. लाईन 11 चा विस्तार वडाळ्यापासून दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटीपर्यंत होईल. मुंबई मेट्रोची ऑरेंज लाईन 5 ठाणे-भिवंडी-कल्याण दरम्यान धावेल. या 25 किमी लांबीच्या लाईनवर 17 स्थानके असतील. मेट्रो ठाण्यातील कापूरबावडीपासून भिवंडी आणि कल्याणपर्यंत धावेल. यामुळे लोकल ट्रेनवरील मुंबईकरांचा ताण कमी होईल आणि मुंबई व आसपासच्या शहरांमधील वाहतुकीचा भारही कमी होईल.
मुंबई मेट्रोचा पिंक लाईन मार्ग - लोखंडवाला ते कांजूरमार्ग
मुंबई मेट्रोची पिंक लाईन लोखंडवाला येथील स्वामी समर्थ नगरपासून जोगेश्वरीमार्गे कांजूरमार्गपर्यंत धावणार आहे. हा मार्ग 15 किलोमीटर लांबीचा असून त्यात 13 स्थानके आहेत. लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिमपासून जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि स्पेशल झोनमार्गे कांजूरमार्गपर्यंतचा मेट्रो मार्ग पूर्णपणे उन्नत (एलिव्हेटेड) असेल.
मुंबई मेट्रो रेड लाईन मार्ग
मुंबई मेट्रोची रेड लाईन दहिसर पूर्व, मीरा भाईंदर आणि अंधेरी पूर्व यांना मुंबई विमानतळाशी जोडेल. या 14.5 किमी लांबीच्या लाईनवर 10 मेट्रो स्टेशन्स असतील. मेट्रो लाईन 9 दहिसरला मीरा भाईंदरशी जोडेल. येथे एक डबल-डेकर पूल बांधला जात आहे, ज्याच्या खाली रोड फ्लायओव्हर आणि वर मेट्रो असेल. मेट्रो लाईन 7 ए अंधेरी पूर्वेला थेट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी (टी२) जोडेल.
मुंबई मेट्रोची गोल्डन लाईन 8 ही मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ (NMIA) दरम्यान धावणारी 35 किमी लांबीची लाईन असून, त्यावर 7 स्थानके आहेत. हा दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना जोडणारा एक हाय-स्पीड एक्सप्रेस कॉरिडॉर असेल.
मुंबई मेट्रोची ऑरेंज लाईन कल्याण आणि तळोजा दरम्यानचा 22 किमी लांबीचा मार्ग असेल. या मार्गावर 19 स्थानके असतील. मुंबई मेट्रो लाईन 5 चा विस्तार कल्याणला नवी मुंबईतील तळोजा नोडशी थेट जोडणार असेल. मॅजेंटा लाईन 14 कांजूरमार्ग ते बदलापूर-अंबरनाथ दरम्यानचा 45 किमी लांबीचा मार्ग असेल, ज्यावर 15 स्थानके असतील. ही लाईन ठाणे खाडी आणि शिळफाटा मार्गे बदलापूरला मुंबई सीमेवरील कांजूरमार्गशी थेट जोडणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ दीड तासावरून 20-25 तासांपर्यंत कमी होईल.
नवी मुंबईतही मेट्रो विस्ताराचे काम सुरू आहे. सध्या, नवी मुंबई लाईन 1 बेलापूर ते पेंढर या 11 किमीच्या मार्गावर धावते. लाईन 2, ज्याचा तळोजा ते खांडेश्वर असा 8.15 किमीचा मार्ग मंजूर झाला आहे. 5575 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बांधण्यात येणार आहे. कळंबोली आणि कामोठे येथील निवासी भाग तळोजा एमआयडीसीला जोडले जाणार आहेत. मेट्रोचा विस्तार पेंढर ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत केला जात आहे.
मुंबई मेट्रो विस्ताराचा एक भाग म्हणून, कांजूरमार्ग, दहिसर पूर्व, डीएन नगर, जेव्हीएलआर आणि कुर्ला यांसारखी प्रमुख स्थानके इंटरचेंज हब म्हणून विकसित करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे मेट्रो प्रवाशांना बाहेर न पडता एका लाईनवरून दुसऱ्या लाईनवर जाता येईल.