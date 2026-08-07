Mumbai Mhada Lottery : मुंबईत हक्काचं घर घेण्याची संधी! पुढील म्हाडाची लॉटरी कधी?

Mumbai Mhada Lottery : मुंबईत हक्काचं घर घेण्याचं स्वप्न अनेकांचं असतं. मात्र शहरातील वाढत्या घरांच्या किंमतींमुळे अनेकांना ते घेणं परवडत नाही. तेव्हा सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातील हक्काचं घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी लवकरच म्हाडा घेऊन येणार आहे. म्हाडाच्या मुंबईत मंडळाची पुढील लॉटरी ही जानेवारी 2027 मध्ये जाहीर करण्यात येणार असल्याची घोषणा म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी केली आहे. वांद्रेतील रंगशारदा सभागृहात गुरुवारी म्हाडाच्या 2640 घरांची लॉटरी काढण्यात आली, यावेळी त्यांनी मुंबई लॉटरीस विलंब झाल्याबद्दल नागरिकांची माफी सुद्धा मागितली. लॉटरी ही म्हाडाची दरवर्षीची नियमित प्रक्रिया आहे. आजचा सोडत सोहळा त्याचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असे यावेळी संजीव जयस्वाल यांनी म्हटले.
वांद्रेतील रंगशारदा सभागृहात गुरुवारी म्हाडाच्या 2640 घरांची लॉटरी काढण्यात आली. यावेळी जयस्वाल बोलत होते. याप्रसंगी कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, महापौर रितू तावडे, म्हाडाचे मुंबई दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे उपस्थित होते. या लॉटरीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 145, अल्प उत्पन्न गटासाठी 856, मध्यम उत्पन्न गटासाठी 798, तर उच्च उत्पन्न गटासाठी 841 घरे होती.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सांगितलं की, 'गेल्या तीन वर्षात म्हाडाने राज्यभरात २५ लॉटरी जाहीर करून नागरिकांना 50 हजार घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. यापुढे ही मालिका सुरू राहणार असून, जानेवारी 2027 मध्ये म्हाडाची पुढील लॉटरी घोषित करण्यात येईल. यात 'क्लस्टर'द्वारे 65 हजार मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाईल. याशिवाय म्हाडाला 30 हजार घरे आणि खासगी क्षेत्राला एक लाख घरे उपलब्ध होणार आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील शहरांमध्ये चार लाख घरे बांधली आहेत. शहरातील कोणताही नागरिक बेघर राहू नये या मुख्य उद्देशाने आणखी दोन लाख घरांना शहरात मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, बहुप्रतिक्षित शिवडी बी.डी.डी. चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत सध्या सकारात्मक चर्चा आणि विचारविनिमय सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या महामुंबईत म्हाडाच्या माध्यमातून साडेसात लाख घरे बांधली जाणार आहेत. याशिवाय भाडेतत्त्वावर घरे ही संकल्पना राबविली जात आहे. तसेच म्हाडा 225 एकर जागेवर क्लस्टर प्रकल्प राबवत आहे, असे जयस्वाल म्हणाले.