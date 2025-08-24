English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत आणखी एक मोठा धक्का! BMC बँकेची निवडणूकीत सर्व उमेदवार पराभूत; गुणरत्न सदावर्तेंच्या एका निर्णयामुळे...

पालिका बँक निवडणुकीत ठाकरे, दरेकर गटाला धक्का बसला आहे.  जय सहकार पॅनलचे सर्वाधिक उमेदवार पराभूत झाले आहेत. सहकार पॅनलने बाजी मारली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 24, 2025, 05:46 PM IST
Mumbai Municipal Bank Election : बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरेंसह युती केली. बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत ठाकरे बंधुंना पराभव स्वीकारायला लागला. उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.  BMC बँकेची निवडणूकीत  ठाकरे, दरेकर गटाला धक्का बसला आहे. जय सहकार पॅनलचे सर्वाधिक उमेदवार पराभूत झाले आहेत. सहकार पॅनलने बाजी मारली आहे. 

मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची बँक असलेल्या दी म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत प्रस्थापित जय सहकार पॅनलचा धुव्वा उडाला आहे. या पॅनलचे सर्वाधिक उमेदवार पराभूत झाले असून, प्रथमच विष्णू भोईर आणि किरण आव्हाड यांच्या सहकार पॅनलने बाजी मारली आहे. गेली दहा वर्षे बँकेचे संचालक मंडळ प्रस्थापित पॅनलच्या ताब्यात होते. जय सहकार पॅनल हे प्रवीण दरेकर यांच्याशी संबंधित असून ठाकरे गटाचे काही उमेदवार या पॅनलमधून लढत होते.

दी म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या गुरुवारी झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत 60 हजार 134 सभासदांपैकी 29 हजार 119 सभासदांनी मतदान केले होते. या निवडणुकीच्या रिंगणात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी शेवटच्या क्षणाला माघार घेतल्याने प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्यासह भाजपचे प्रवीण दरेकर यांच्याशी संलग्न पॅनलमध्ये खरी लढत होती. शुक्रवारी या निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. या मतमोजणीमध्ये गैरप्रकार आढळून आल्याने एका व्यक्तीविरोधात पोलिस एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या गोंधळामुळे काही काळ मतमोजणी थांबविण्यात आली होती. मात्र तणाव निवळल्यानंतर पुन्हा मतमोजणीला सुरुवात झाली.

