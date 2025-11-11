English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात लक्षवेधी घडामोड! BMC निवडणुकांसाठी सोडत जाहीर; किरीट सोमय्या, तेजस्विनी घोसाळकर यांच्यासह अनेग दिग्गजांना धक्का

मुंबई महानगर पालिकेसाठी एकूण 227 प्रभागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे.   किरीट सोमय्या, तेजस्विनी घोसाळकर यांच्यासह अनेग दिग्गजांना धक्का बसला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 11, 2025, 04:17 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात लक्षवेधी घडामोड! BMC निवडणुकांसाठी सोडत जाहीर; किरीट सोमय्या, तेजस्विनी घोसाळकर यांच्यासह अनेग दिग्गजांना धक्का

Mumbai Municipal Corporation Bmc Election 2025 Ward Reservation :  मुंबई मनपा निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेतील एकूण सदस्यसंख्या 227 आहे. यापैकी महिलांसाठी 114 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी (SC) 15 प्रभाग आरक्षित आहेत, तर अनुसूचित जमातीसाठी (ST) 2 प्रभाग आरक्षित आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) साठी 61 प्रभाग आरक्षित आहेत. सर्वसाधारण प्रभागांची संख्या 149 असून, त्यापैकी 74 महिलांसाठी राखीव आहेत. अनेक दिग्गजांना सोडतीचा जबरदस्त फटका बसणार आहे. 

माजी नगरसेविका तेजस्विनी घोसाळकर यांना आरक्षण सोडतीचा फटका बसणार आहे. वार्ड क्रमांक एक ओबीसी महिला वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे.  किरीट सोमय्या यांचे चिरंजीव नील सोमय्या यांचा वार्ड 108 ओबीसी महिला वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे.  शरद पवार गटाच्या मुंबई महिला अध्यक्ष राखी जाधव यांचा वार्ड 131 महिला ओपन असा आरक्षित करण्यात आला आहे.  वरळीत ठाकरे गटाचे आशिष चेंबुरकर यांना धक्का बसला आहे.  आशिष चेंबूरकर यांचा वार्ड क्रमांक 196 महिला ओपनसाठी आरक्षित करण्यात आला आहे.  

ठाकरेंच्या सेनेचे घाटकोपरचे विभागप्रमुख सुरेश पाटील यांना आरक्षणाचा फटका बसणार आहे.  सुरेश पाटील यांचा वार्ड क्रमांक 127 महिला ओपनसाठी आरक्षित करण्यात आला आहे.  ठाकरेंच्या सेनेच्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांना देखील धक्का बसला आहे.  स्नेहल आंबेकर यांचा वार्ड क्रमांक 198 ओबीसी महिला वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. 

माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि शिंदे गटाचे नेते यशवंत जाधव यांना धक्का बसला आहे.  यशवंत जाधव यांचा वार्ड क्रमांक 209 महिला ओपनसाठी आरक्षित करण्यात आला आहे.  यशवंत जाधव हे सलग चार वर्षे स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहिले आहेत.  भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर, रवी राजा यांना देखील धक्का बसला आहे. मकरंद नार्वेकर यांचा वार्ड क्रमांक 227 महिला वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे.  माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांचा वार्ड क्रमांक 173 ओबीसी महिला वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. 

FAQ

1 मुंबई महापालिकेतील एकूण सदस्यसंख्या किती आहे?
मुंबई महापालिकेतील एकूण सदस्यसंख्या २२७ आहे.

2 महिलांसाठी किती जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत?
महिलांसाठी एकूण ११४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

3 अनुसूचित जातीसाठी (SC) किती प्रभाग आरक्षित आहेत?
अनुसूचित जातीसाठी (SC) १५ प्रभाग आरक्षित आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai Municipal Corporation Bmc Election 2025ward reservationElections announced for 227 wardsमुंबई महानगर पालिका आरक्षण सोडत

