पुन्हा ठाकरे V/s ठाकरे.. राजमुळे उद्धव अडचणीत? BJP ठरणार लाभार्थी; आकडेमोड समजून घ्या

Mumbai Municipal Corporation BMC Election 2026: मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमधील दुरावा वाढत असल्याचं चित्र दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसेचं समर्थन या निवडणुकीत मिळावं म्हणून 'शिवतीर्थ'वर खासदार संजय राऊत आणि मिलिंद नार्वेकर चर्चेसाठी पोहोचले आहेत. मात्र राज ठाकरेंच्या नाराजीचा उद्धव ठाकरेंना कसा फटका बसू शकतो याचं समीकरण जाणून घेणं महत्त्वाचं आहेत. या निवडणुकीमधील आकडेवारी आणि नेमकं गणित समजून घेऊयात...
मनसेच्या प्रभाग समिती निवडणुकीत तटस्थ राहण्याच्या भुमीकेमुळे उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका बसू शकतो. एस- टी, एफ दक्षिण- एफ उत्तर या प्रभाग समित्या मनसेच्या तटस्थ भुमीकेमुळे ठाकरेंच्या हातातून निसटून महायुतीच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज ठाकरेंच्या तटस्थतेमुळे उद्धव ठाकरेंना कसा फटका बसणार हे आकड्यांमधून समजून घेऊयात-
प्रभाग समिती - एस आणि टी
- युबिटी- 8 नगरसेवक
- मनसे- 1 नगरसेवक- तटस्थ
- कॉग्रेस- 1
-एकूण मविआ संख्याबळ - 9
- भाजप- 9
- शिंदे- 1
-एकूण महायुती संख्याबळ-10
इथली प्रभाग समिती मनसेच्या तटस्थतेमुळे महायुतीकडे जाणार असल्याचं चित्र दिसत आहे. मनसे मविआसोबत असती तर संख्याबळ बरोबरीत जाऊन ईश्वरचिठ्ठी निघाली असती.
प्रभाग समिती- एफ दक्षिण एफ उत्तर
- उबाठा- 6 नगरसेवक
- मनसे- 1 नगरसेवक- तटस्थ
- कॉग्रेस-1 नगरसेवक
मविआ- सपा सोबत असल्यास- 8
- भाजप- 5 नगरसेवक
- शिवसेना- 3 नगरसेवक
महायुती- 8
- सपा-1 - सपा कुणासोबत जाणार हे अधिकृतरित्या जाहीर नाही
सपा मविआसोबत राहिली तरी बरोबरीत सामना होऊन ईश्वर चिठ्ठी निघेल आणि महायुतीसोबत गेली तर प्रभाग समिती महायुतीच्या पारड्यात जाईल.
राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली होती, त्यावेळी राज ठाकरे- आणि एकनाथ शिंदे जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली, यावेळी राज ठाकरेंची देहबोली सकारात्मक आणि मोकळेपणाची होती. मनसेला मिळू शकणारे स्वीकृत नगरसेवक पद शिंदेंच्या भेटीमुळे उद्धव ठाकरेंनी नाकारले अशी चर्चा आता सुरु आहे. स्वीकृत नगरसेवक आणि प्रभाग समिती निवडणुकीबाबत शिवतीर्थावरून एक पाऊल पुढे टाकत मातोश्रीवर विचारणा झाली होती. मात्र मातोश्रीवरून कोणतेच उत्तर आले नाही, उलट स्वीकृत नगरसेवक परस्पर जाहीर करण्यात आले यात मनसेला विश्वासात घेण्यात आले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्रभाग समिती निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंकडून राज ठाकरेंना विचारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशावेळी राज ठाकरे यांनी तटस्थ भूमिका घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांना प्रभाग समिती निवडणुकीत फटका बसणार आहे.