ठाकरे बंधूंमध्ये बिनसलं? राज ठाकरेंमुळे उद्धव सेना अडचणीत; राऊत म्हणाले, 'दोन्ही बंधूमध्ये तणाव असेल तर...'

Raj Thackeray Unhappy With Uddhav Thackeray: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र या दोन्ही सेना एकत्र लढूनही ठाकरे बंधूंना मुंबई महानगरपालिकेवरील सत्ता टिकवता आली आहे. दरम्यान, या निवडणुकीनंतर राज ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याने नव्या राजकीय समीकरणांच्या चर्चांना उधाण आलं. या भेटीमुळे उद्धव ठाकरे नाराज असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगू लागली. असं असतानाच स्वीकृत नगरसेवकपदावरुनही दोन्ही सेनांमध्ये अंतर्गत मतभेद निर्माण झाल्याने ठाकरे बंधू दुरावल्याचं बोललं जात असतानाच यासंदर्भात आज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि पक्षप्रवक्ते संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना वक्तव्य केलं आहे.
आज म्हणजेच 4 मार्च 2026 रोजी मुंबई महापालिकेच्या 17 प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असताना ठाकरे बंधूंमधील मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याची चर्चा आहे. मनसेला स्वीकृत नगरसेवक पद न दिल्याने राज ठाकरेंची नाराजी कायम आहे. हीच नाराजी दूर करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी प्रभाग समिती अध्यक्षपदाचा प्रस्ताव दिला होता. पण राज ठाकरेंनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. त्यामुळे मनसे तटस्थ भूमिका घेणार असल्याचं स्पष्ट होतं असून असं झालं तर उद्धव ठाकरे गटाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांना दोन्ही ठाकरेंमधील मतभेदांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी गरज पडल्यास राज ठाकरेंना भेटू असं म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> इराण-इस्रायल युद्धासंदर्भात राऊतांना भलतीच शंका; युद्धाचा खरा हेतू वेगळाच? मोदींना फोन कॉलवरुन सवाल
ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये मतभेद असल्याचं वृत्त राऊतांनी फेटाळून लावलं. राऊत यांनी दोन्ही सेनेंमध्ये मतभेद असल्याचं नाकारतानाच युती मजबूत असल्याचे सांगितले आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत यांनी, "दोन्ही बंधूमध्ये तणाव असेल तर राज ठाकरेंना भेटू. त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करू," असं उत्तर दिलं. पुढे बोलताना, "मी नेहमी जातो, राज ठाकरेंना भेटत असतो. उद्धव ठाकरेही जातील. फक्त मीडियाने हा विषय ताणू नये. आम्ही एकत्रच आहोत," असं राऊत यांनी आवर्जून सांगितलं.
राऊत यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीसंदर्भात भाष्य करताना आज सायंकाळपर्यंत ठाकरेंची शिवसेना, काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काय तो निर्णय घेईल असं सांगितलं आहे. महाविकास आघाडीच्या एका जागेसाठी जो उमेदवार ठरले तो तिन्ही पक्षांच्या संमतीनेच ठरवला जाईल असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला. आज उद्धव ठाकरे दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी याबद्दल चर्चा करणार असून कालच सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटलांसोबत उद्धव ठाकरेंची चर्चा झाल्याची माहिती राऊतांनी दिली.