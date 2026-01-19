शिंदेंच्या अडचणी वाढणार... फडणवीसांना ठाकरेंचा फोन? 'हटके' ऑफर देत म्हणाले, माझे 65 नगरसेवक...

Mumbai Municipal Corporation Election: राजकारणामध्ये काधीही काहीही होऊ शकतं असं म्हटलं जातं. राजकारणामध्ये कधीच कोणीही कायमचा शत्रू नसते असंही म्हणतात. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकींनंतर याच दोन वाक्यांची पुन्हा आठवण करुन देणाऱ्या मार्गावर मुंबई महानगरपालिकेचं राजकारण वळण घेत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मुंबईत महापौरपदाच्या शर्यतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणास शह देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी चक्क उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उभी राहण्यास तयार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिंदेंना चेकमेट करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची पडद्याआड चर्चा सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महापौर निवडीच्या एक मास्टर प्लॅन आखण्यात आला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिंदे गटाने ठाकरेंचे नगरसेवक फोडण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने त्याला उत्तर म्हणून ठाकरेंनी थेट भाजपाला वेगळ्या मार्गाने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिंदे आणि भाजप यांच्यात बहुमतासाठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यातून फोडाफोडीच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी मुंबईत ही रणनिती आखल्याचे मानले जात आहे. मुंबईत भाजप तसेच शिंदे यांच्या पक्षाला 118 जागा मिळाल्या आहेत. बहुमतासाठी 114 जागांची गरज आहे. भाजपाकडे 89 जागा असल्याने आकडेमोडीमध्ये शिंदेंच्या 29 नगरसेवकांना विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. अशा स्थितीत शिंदेंनी आपल्या नगरसेवकांना मुंबईतील एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ठेवलं आहे. कल्याण-डोंबिवलीमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंना धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने भाजपाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याचा डाव आखल्याची माहिती आहे.
महापौर पदासाठी शिंदेंची सेना उत्सुक असून त्यासाठी ते भाजपावर दबाव आणत असल्याची चर्चा आहे. आकड्यांच्या खेळात स्वत:चं महत्त्व लक्षात घेत शिंदेंकडून भाजपाच्या अडचणी वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु असतानाच दुसरीकडे भाजपाने ठाकरेंची चर्चा करुन आपलाच महापौर निवडून आणण्याची वेगळीच योजना आखली आहे. या मास्टर प्लॅननुसार महापौर निवडीच्या दिवशी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 65 नगरसेवक अनुपस्थित राहतील असं दोन्ही पक्ष ठरवत असल्याचं वृत्त आहे. माझे 65 नगरसेवक महापौर पदाच्या निवडीच्या वेळेस अनुपस्थित राहतील असं ठाकरेंनी फडणवीसांना कळवल्याचं समजतं. असं झालं तर 228 च्या महापालिकेमध्ये 114 चं बहुमत राहणार नाही. या परिस्थीमध्ये महापौर निवडीसाठी शिंदेंची गरज कमी होईल. उद्धव ठाकरेंनीच फडणवीसांना फोन करुन या विषयावर चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये एकत्र निवडणूक लढवून देखील शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपमध्ये सत्तेसाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. याठिकाणी भाजपाने 54 लागा लढवून 51 जागांवर विजय मिळविला. तर शिंदे गटाने येथे 68 जागा लढवून 54 जागांवर यश मिळवले. येथे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे 11 नगरसेवक निवडून आले आहेत. महापौर पदासाठी भाजपा आणि शिंदे सेनेत रस्सीखेच सुरु असून त्यासाठी उद्धव ठाकरेंचे नगसेवक फोडण्याचे प्रयत्न कल्याण-डोंबिवलीत सुरु असल्याचे समजते. मुंबईत एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाच्या 12 नगरसेवकांना फोडण्याची तयारी सरू केल्याचे वुत्त असून, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला, त्यानंतर पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे आता भाजपा आणि ठाकरे एकत्र येऊन शिंदेंच्या अडचणी वाढवण्याच्या तयारी असून असं झालं तर हा राजकारणातील एक फारच वेगळा प्रयोग ठरेल.
दरम्यान, सोमवारी सकाळपासूनच प्रसारमाध्यमांमध्ये या बातमीची चर्चा झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंकडून यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना, मुंबईच्या महापौर पदावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी कुठलीही चर्चा झाली नसल्याचा खुलासा करण्यात आलाय. महापौर पदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंचे नगरसेवक गैरहजर राहून भाजपला सोयीस्कर भूमिका घेणार असल्याची केवळ चर्चाच ठरली आहे. ठाकरेंनी हे वृत्त फेटाळून लावलंय.