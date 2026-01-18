English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ओवैसी मुंबईत भाजपची धडधड वाढवणार? पण MIM चा 'हा' निर्णय देईल मोठा दिलासा; समजून घ्या समिकरण

Mumbai Municipal Corporation: असदुद्दीन ओवैसींच्या पक्षाची भाजपाला साथ की धक्का देणार? अवघे 8 नगरसेवक असूनही ओवैसी कसे वाढवू शकतात भाजपाचं टेन्शन जाणून घ्या नेमकं समिकरण...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 18, 2026, 06:11 PM IST
मुंबईत समिकरण काय? (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Municipal Corporation: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये कोणाचा महापौैर बसणार यावरुन खलबतं सुरु आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी शिंदेंच्या शिवसेनेचा नगरसेवक महापौर पदाच्या खुर्चीवर बसवून बाळासाहेबांना आदरांजली वाहिली पाहिजे असं म्हणत शिंदे सेनेकडून अडीच अडीच वर्षाच्या महापौरपदाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र असं असतानाच आता आकड्यांच्या जुळवाजुळवीमध्ये 228 जागांच्या या महानगरपालिकेमध्ये भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचं एकूण संख्याबळ 118 इतकं होतं. मात्र या काठावरच्या बहुमतामुळे भाजपाकडून वेगळे प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चा आहे.

अजित पवारांनी साथ दिली तर?

सध्या भाजपाच्या बाजूने असलेल्या नगरसेवकांमध्ये स्वपक्षीय नगरसेवकांबरोबर शिंदेंचे नगरसेवक आणि ही निवडणूक मुंबईत विरोधक म्हणून लढलेल्या अजित पवारांच्या पक्षाचे 3 नगरसेवक जरी मोजले तरी एकूण 121 चं संख्याबळ होतं आहे. भाजपाने 150 हून अधिक जागा जिंकण्याचा मानस व्यक्त केला होता. मात्र महायुतीला 125 चा आकडाही गाठता आलेला नाही.

विरोधात किती नगरसेवक?

दुसरीकडे विरोधकांमध्ये ठाकरेंच्या 65 जागा, मनसेच्या 6 जागांबरोबरच काँग्रेसच्या 24 जागा, शरद पवारांच्या पक्षाची एक आणि समाजवादी पक्षाच्या 2 जागांचा विचार केल्यास विरोधकांचं संख्याबळ 98 इतकं होतं आहे. त्यामुळे यात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एमआयएम) पक्षाच्या 8 जागांचा समावेश केल्यास संख्याबळ 106 पर्यंत पोहचू शकते.

एमआयएमने भाजपाला मदत केली तर?

अशा स्थितीमध्ये 121 विरुद्ध 106 असा सत्ताधारी आणि विरोधकांचा आकडा असेल. त्यामुळेच एमआयएमने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो महायुतीलाच फायदेशीर ठरू शकतो. एमआयएम तटस्थ राहिल्यास संख्याबळ 121 विरुद्ध 98 असं 23 च्या फरकासहीत राहील. आता एमआयएम खरोखरच तटस्थ राहणार आणि भाजपाला मदत करणार की भाजपाविरोधात भूमिका घेत त्यांचं टेन्शन वाढवून विरोधकांच्या बाजूने मतं देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

महापौर निवडीसाठी अजून दोन आठवड्यांचा कालावधी?

महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत अजून निघायची असून महापौर निवडण्यासाठी अजून 15 दिवसांचा कालावधी जाऊ शकतो असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये काय घडलं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. असं असलं तरी अगदी काठावरच्या बहुमतामुळे असदुद्दीन ओवैसींच्या 8 नगरसेवकांनाही बरचं महत्त्व प्राप्त झाल्याचं दिसत आहे.

एमआयएमला यंदा एवढं मतदान कसं झालं?

यंदाच्या महानगरपालिका निवडणुकीत 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकून एमआयएमने सर्वांनाच धक्का दिला आहे. समाजवादी पक्षाचा मुस्लिमांमधील जनाधार घटल्याने त्याचा फायदा एमआयएमने उचलल्याचे गणित मांडले जात आहे. यामुळे मुस्लीमबहुल भागांमधील प्रभागांमध्ये एमआयएमच्या पतंगाला (निवडणूक चिन्ह) जोरदार मतदान झाल्याचं दिसत आहे. अल्पसंख्याक मतदारांचे संघटन, समाजवादी पक्षातील फूट, औवेसी बंधूंच्या सभा, सुशिक्षित - तरुण उमेदवार आदींच्या जोरावर एमआयएमने निवडणूकीच्या  रिंगणात उडी घेत हा विजय संपादन केल्याचं दिसत आहे.

एमआयएमचे सर्वाधिक नगरसेवक कुठे?

एमआयएमचे सर्वाधिक 33 नगरसेवक हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निवडून आले आहेत. मालेगाव 21, नांदेड 13, धुळे 10, मुंबई 8, सोलापूर 8, ठाणे 5, अमरावती 11, नागपूर व परभणी प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून आला.

