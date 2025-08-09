English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई-नागपूर विशेष ट्रेन 6 तास लेट; आरक्षित प्रवाशांना पूर्व कल्पना दिल्याचा रेल्वेचा दावा

Intern | Updated: Aug 9, 2025, 05:08 PM IST

मुंबई-नागपूर स्पेशलट्रेन तब्बल 6 तास लेट झाली. सहा तास उलटून ही ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मध्ये आलीच नाही त्यामुळे प्रवासी संतप्त झाले. संतप्त प्रवाशांनी रेल्वेच्या अधिका-यांना घेरावही घातला. दरम्यान एक्झामिनेशन करण्यासाठी ट्रेन लेट सोडल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनानं दिली. ज्या प्रवाशांनी ट्रेनसाठी आरक्षण केलं होतं त्यांना काल संध्याकाळी सात वाजताच मेसेज करुन याची कल्पना दिली होती. असा दावाही रेल्वे प्रशासनानं केलाय. दरम्यान ज्यांचं तिकीट कन्फर्म नव्हतं त्यांना याबाबत माहिती नसल्यानं गैरसमज झाल्याचं रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. 

