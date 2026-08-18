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नेव्ही नगर सामूहिक मृत्यू प्रकरणात हादरवणारी माहिती, पत्नी- मुलांचा मृत्यू होईपर्यंत थांबला अन् मग...; मोबाईल ठरणार महत्त्वाचा पुरावा?

पुरणमल मेहरा याच्या आत्महत्येमागचे गूढ उकलण्यासाठी पोलीस सर्व बाजूने तपास करत आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:13 AM IST
नेव्ही नगर सामूहिक मृत्यू प्रकरणात हादरवणारी माहिती, पत्नी- मुलांचा मृत्यू होईपर्यंत थांबला अन् मग...; मोबाईल ठरणार महत्त्वाचा पुरावा?
Image Credit: Mumbai navy nagar officer

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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