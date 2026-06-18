/‘20-25 नगरसेवक शिंदे गटाच्या वाटेवर’ ज्यांच्यासाठी खुद्द आदित्य ठाकरेंनी केला होता प्रचार; तोच युवा नेता करतोय हा दावा

Political News : महाराष्ट्राच्या राजकारणात जून महिना हा उलथापालथीचा ठरला असून, काही दिवसांपासून ठाकरेंच्या शिवसेनेला मिळणारे हादरे काही केल्या कमी होत नाहीयेत. त्यातच आता एका युवा नेत्यानं धक्कादायक दावा केल्यानं पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात एक नवं वादळ येऊ शकतं अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक युवा नेतृत्त्वं आणि कधीकाळी आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय अशी ओळख असणाऱ्या नेत्यानं हा दावा केला आहे. राजकारणातील नव्या पिढीचे नेते अशी ओळख असणाऱ्या या नेत्याचं नाव अमेय घोले. त्यांच्या दाव्यानुसार ठाकरेंच्या शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नसून पक्षातील ‘एक्झिट’ घेणाऱ्यांची संख्या वाढतच चालली आहे.
खासदार आणि आमदारांनंतरच नव्हे तर ठाकरेंच्या नगरसेवकांमध्येही प्रचंड अस्वस्थता असून, येत्या काळात पक्षात मोठी फूट पडणार असल्याचा दावा युवासेना नेते अमेय घोले यांनी केला.
प्रामुख्यानं तारा जिल्ह्यातून ठाकरेंचे 20 ते 25 नगरसेवक सध्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असून ते लवकरच मोठा निर्णय घेतील, असंही ते म्हणाले.
बऱ्याच काळापासून सुरू असणाऱ्या पक्षनेतृत्वाच्या अनास्थेला कंटाळून ठाकरे गटातील नेते उघडपणे एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाच्या कलानं जात आहेत. असं सांगत जसं महत्त्वाचे खासदार आणि माजी नगरसेवकांनी ठाकरे गटाला जय महाराष्ट्र केला, तीच पुनरावृत्ती आता उर्वरित नगरसेवकांच्या बाबतीतही पाहायला मिळेल, ज्यामुळं ठाकरेंच्या सेनेला आणखी एक धक्का बसेल असा दावा त्यांनी केला.
माध्यमांशी संवाद साधताना घोले यांनी ठाकरे पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर थेट टीका केली. "ठाकरे गटात सध्या लोकप्रतिनिधींची गळचेपी होत असून पक्षातील खासदार आणि आमदारांना नेतृत्वाकडून भेटण्यासाठीसुद्धा पुरेसा वेळ आणि महत्त्व मिळत नाही. याच कारणास्तव लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड नाराजी असून पक्षांतर्गत अस्वस्थता शिगेला पोहोचली आहे", असं ते म्हणाले.
शिवसेना हा परंपरेने आणि विचाराने नेहमीच काँग्रेसविरोधी पक्ष राहिला असला तरीही सध्याचा ठाकरे गट आपल्या मूळ विचारांपासून भरकटलाय, काँग्रेसला मदत करतोय असं म्हणत ही तडजोड कार्यकर्त्यांसह नेत्यांना मान्य नाही. ज्यामुळं संजय राऊतांनी दुसऱ्यांवर टीका करण्यापेक्षा, पक्ष रसातळाला का जातोय याचं आत्मपरीक्षण करावं, असं म्हणत टीकेचा सूर आळवला.