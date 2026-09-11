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CBIचा अधिकारी म्हणून फोन, 2 कोटींच्या हव्यासापोटी अजोबांनी एफडी मोडून 7 लाख दिले

एफडी मोडून आजोबांनी गमावली आयुष्यभराची जमापूंजी भामट्याच्या हातात दिल्याचे समोर आले आहे. तर 17 दिवस आजोबा बोगस 'सीबीआय'च्या धाकात होते.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:30 PM IST
CBIचा अधिकारी म्हणून फोन, 2 कोटींच्या हव्यासापोटी अजोबांनी एफडी मोडून 7 लाख दिले
Image Credit: mumbai crime

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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