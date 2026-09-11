CBIचा अधिकारी म्हणून फोन, 2 कोटींच्या हव्यासापोटी अजोबांनी एफडी मोडून 7 लाख दिले

सायबर फसवणुकीचा अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबईतील पंतनगर येथे राहणाऱ्या एका जेष्ठ नागरिकाला तब्बल लाखोंचा गंडा सायबर भामट्यांनी घातला आहे. एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
दिल्ली गुन्हे शाखा व सीबीआयमधून पोलिस निरीक्षक बोलत असल्याचे भासवून 69 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल 7 लाख 70 हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार पंतनगर परिसरात समोर आला आहे. आरोपींनी 'तुमच्या नावावर हाँगकाँगमध्ये बँक खाते असून त्यात 64 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यातील अडीच कोटी रुपये कमिशन म्हणून मिळाले आहेत', अशी खोटी माहिती देऊन नागरिकाला अटक करण्याची धमकी दिली.
भामट्यांनी सीबीआयमधील पोलीस निरीक्षक 'प्रदीप शर्मा' असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून त्याने ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावावर हाँगकाँगमध्ये बँक खाते उघडल्याचे तसेच त्या खात्यात 64 कोटी रुपये जमा झाल्याचे सांगितले. याप्रकरणी त्यांच्या नावावर अटक वॉरंट निघाले असल्याची सतत भीती दाखवण्यात आली. सुरुवातीला त्यांचा विश्वास बसला नाही. तेव्हा त्याने CBI चं एक पत्र सुद्धा सिंग यांना दाखवलं.
सिंग यांना पत्र दाखवल्यानंतर त्यांची खात्री पटली व कोणावर काही संशय आला नाही. पुढे याच भामट्याने त्याचा फायदा उचलला. सिंग यांना आता 2 कोटी रुपये मिळणार आहे, तुम्हाला आता बँकेत व्हेरिफिकेशन करावं लागणार आहे. त्यासाठी काही पैसे लागणार आहे. त्यामुळे तक्रारदार सिंग यांनी 7 लाख 72 हजारांची FD मोडली. जवळ असलेले आणखी 8 हजार टाकून एकूण 7 लाख 70 हजार रुपये या भामट्याला दिले. त्यानंतर चुकीच्या खात्यात वळते केले.
पुढे काही दिवस आरोपीने रोज फोन करून सिंग यांची हजेरी घेतली. मात्र, एक दिवस अचानक फोन येणं बंद झालं. लाल सिंग यांनी आरोपीला वारंवार फोन केला असता आता त्याने फोन उचलला नाही. त्यामुळे लालबाबू सिंग यांना संशय आला. त्यांनी ते पत्र घेऊन थेट मुंबईतील सीबीआयचं कार्यालय गाठलं. त्यांनी ते पत्र सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना दाखवलं आणि सगळी हकीकत सांगितली. पण हे पत्रच बनावट असल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
या प्रकरणी सिंग यांनी घाटकोपर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी कथित भामट्याविरोधात गुन्हा नोंदवला असून अधिक तपास करत आहेत.