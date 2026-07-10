मुंबईत भीषण अपघात! भरधाव बेस्ट बसची 14 गाड्यांना धडक, वाहनांचा चुराडा

अंधेरी पश्चिम येथे भीषण अपघात घडला आहे. बेस्ट बसने अनेक वाहनांना धडक दिली आहे. जवळपास 14 गाड्या एकमेकांवर आदळल्या आहेत. अपघातात दोन ते तीन जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येतेय. जखमींना कूपर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
मुंबईतील अंधेरी सबवे रोड परिसरात बेस्ट बस क्रमांक 242 चा भीषण अपघात झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, भरधाव वेगात असलेल्या बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बसने रस्त्यावरील तब्बल दहा वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघातामुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि वाहतुकीवरही परिणाम झाला.
अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. जखमी झालेल्या तीन जणांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघातग्रस्त वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. चालकाचे नियंत्रण नेमके कशामुळे सुटले, बसमध्ये तांत्रिक बिघाड होता का, की अन्य कोणते कारण होते, याचा तपास केला जात आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच दादर येथेही असाच अपघात घडला होता. प्लाझा सिनेमा थेटरसमोरच बेस्ट बसचा अपघात झाला होता. चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटल्याने भरधाव बस कारसह अनेक वाहनांना धडकली होती. हा अपघात इतका भीषण होता की बेस्टच्या धडकेत चार जण गंभीर झाले होते व एकाचा मृत्यू झाला होता. भरधाव बसने रस्त्यावरील दोन कार, एक टॅक्सी आणि दोन बाईकला एकापाठोपाठ एक जोरदार धडक दिली.