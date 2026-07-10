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मुंबईत भीषण अपघात! भरधाव बेस्ट बसची 14 गाड्यांना धडक, वाहनांचा चुराडा

अंधेरी पश्चिम येथे भीषण अपघात झाला आहे. बेस्ट बसने अनेक वाहनांना धडक दिली आहे. तेव्हा जवळपास 14 गाड्या एकमेकांवर आदळल्या आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:10 PM IST
मुंबईत भीषण अपघात! भरधाव बेस्ट बसची 14 गाड्यांना धडक, वाहनांचा चुराडा
Image Credit: Mumbai News Best bus accident in andheri west 14 vehicel hit together

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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