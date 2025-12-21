Mumbai News : संपत्तीच्या वादात बहिण- भावंडांना...; मुंबई उच्च न्यायालयाचं विचार करायला भाग पाडणारं निरीक्षण

Mumbai News : आईवडिलांची संपत्ती, मृत्यूपत्रात त्यांनी केलेल्या नोंदी या आणि अशा अनेक मुद्द्यांमध्ये अनेकचा रक्ताची नातीसुद्धा दुरावतात. सख्ख्या भावंडांमध्येसुद्धा मतभेदाची ठिणगी पडते आणि क्षणात ही नाती अनोळखी होईपर्यंतची टोकाची पावलंसुद्धा उचलली जातात. याच गोष्टीवर उजेड टाकताना एका महत्त्वाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं लक्षवेधी निरीक्षण नोंदवलं.
भाऊ- बहिणीचं नातं हे अतिशय उदात्त, पवित्र आणि अमूल्य असून, हल्ली मात्र या नात्याला वादाची आणि तणावाची किनार मिळताना गिसत आहे. यामध्ये अनेकदा भौतिक सुखाच्या हव्यासापोटी आणि लालसा, अहंकारापोटी नात्यांमध्ये दुरावा येईपर्यंतचेही निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र अशा स्थितीत न्यायालयीन वादात न अडकता त्यागाचा निर्णय घ्यायला हवा असं स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.
एका न्यायप्रवीष्ठ प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयानं हे मत मांडलं, जिथं ज्येष्ठ नागरिकांनं बहिणीविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा केला असता त्यावर न्यायालयानं नात्यांच्या समीकरणावर भाष्य केलं. या प्रकरणात दोन भावंडांमध्ये संपत्तीचा वाद असून बहिणीकडून भावासाठी अपशब्दांचा वापर केल्यानं तिच्याविरोधात भावानं कनिष्ठ न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला. यामध्ये बहिणीची भूमिका लेखी स्वरुपात न आल्यानं न्यायालयानं कारवाई सुरू करताच अखेर या प्रकरणी बहिणीची प्रतिक्रिया समोर आली.
देशात साजरा होणारे रक्षाबंधन आणि भाऊबीज यांसारखे सण भाऊ- बहिणीच्या नात्यातं प्रतीक असून, या सणांतून भावंडांमधील आधार, प्रेम, विश्वासाची जाणीव होते. किंबहुना हे सण साजरा करण्यामागे बहिण भावंडांच्या नात्यात आणखी दृढता आणण्यासमवेत अडीनडीच्या काळात एकमेकांना आधार देत एकमेकांच्या पाठीशी उभं राहावं असाच हेतू असतो. मात्र हल्ली ते चित्र नाही असं सांगत न्यायालयानं नाराजीचा सूर आळवला.
सदर प्रकरणात दोन्ही भावंड धार्मिक आणि अध्यात्मिकतेला प्राधान्य देणारी असली तरीही त्यातील एकानं दुसऱ्यासाठी वापरलेले अपशब्द पाहता यामध्ये त्यांची अध्यात्मिक बाजू मात्र दिसत नसल्याची टीप्पणी न्ययामूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकपीठानं केली. या प्रकरणात पक्षकारांचं वय पाहत हा वाद परस्पर सामंजस्य आणि सौहार्दपूर्ण मार्गानं सोडवणं हाच योग्य पर्याय असेल. यातून नात्यात शांतता प्रस्थापिक होईल असं न्यायालयानं सुचवलं. भावंडांचं नातं हे घट्ट विणलेलं असतं आणि ही वीण सैल झाली तरीही नातं कधीच तुटत नसतं असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हल्लीच्या काळात संपत्तीवरील वादामध्ये अनेकदा भाऊ- बहीण किंवा भावंड एकमेकांची साथ देण्याऐवजी न्यायालयात एकमेकांविरोधात उभे ठाकतात, असा निराशेचा सूरही न्यायालयानं आळवत नाती टिकवावीत यावरतच भर दिला.