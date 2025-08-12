English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दादरमध्ये मराठी माणूस ताकद दाखवणार; कबुतरखान्यांवरून संघर्ष पेटला

Dadar kabutar Khana News : कबुतखान्यांमुळं सुरू असणारा वाद आता विकोपास गेला असून, एकिकडे जैन समाजाकडून ऋषीमुनी आपली मतं मांडत असतानाच मराठी भाषिकांनीसुद्धा कंबर कसल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Aug 12, 2025, 10:27 AM IST
दादरमध्ये मराठी माणूस ताकद दाखवणार; कबुतरखान्यांवरून संघर्ष पेटला
Mumbai news Dadar Kabutarkhana marathi ekikaran samiti to protest appeal marathi speakers unite on 13 aug

Dadar kabutar Khana News : नागरिकांना उद्भवणाऱ्या भीषण आरोग्यसंबंधी समस्या पाहता मुंबईतील कबुतरखाने तूर्तास बंद ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाकडून देण्यात आला. मात्र, कबुतरांना दाणे खाऊ घालणं आणि पाणी पाजणं हे पुण्याचं काम असल्याची धारणा असणाऱ्या जैन समाजाकडून मात्र या निर्णयावरून नाराजीचा तीव्र सूर आळवण्यात आला. इतकंच नव्हे, तर दादर (Dadar kabutar Khana) येथे काही दिवसांपूर्वीच मोठ्या संख्येनं जैन समाज एकवटला आणि तिथं तणावग्रस्त परिस्थिती पाहायला मिळाली. 

पोलिसांसमवेत झालेल्या या झटापटीदरम्यान जैन समाजातील काही महिला आणि पुरूष आंदोलनकर्त्यांनी पालिकेकडून ताडपत्रीनं झाकण्यात आलेल्या कबुतरखान्यावरील ताडपत्रीही तोडण्यात आली. या सर्व चित्रानंतर सोशल मीडियावर दादर आणि नजीकच्या परिसरासह मुंबईतील मराठी नागरिकांनीसुद्धा आवाज उठवावा असाच आग्रही सूर धरला गेल्याचं पाहायला मिळालं आणि अखेर तसं अधिकृत आवाहन मराठी एकिकरण समितीच्या वतीनं करण्यात आलं. 

हीच वेळ आहे अस्तित्व दाखवून देण्याची... 

dadarmumbaikar या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर नुकतीच एक पोस्ट करण्यात आली. ज्यामध्ये 'चला दादर' असं ठळक शब्दांमध्ये लिहित त्या पोस्टमध्ये कबुतरखा्याची स्पष्ट दृश्य दिसत आहेत. 'मानव प्रेमींनी, मराठी भाषा प्रेमींनी, संस्कृती रक्षकांनी, स्थानिक महाराष्ट्र निष्ठावंत लोकांनी स्वत:चे अस्तित्वं दाखवून द्या', असं लिहिण्यात आलं होतं. 

शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टनुसार कोणत्याही राजकीय हेतूशिवाय नागरिकांच्या हितासाठी या आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून, त्याचं नेतृत्त्वं मराठी एकीकरण समितीकडे असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता दादर कबुतरखाना इथं हे आंदोलन होणार असून, त्यासाठी मराठी बांधवांनी एकत्र यावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

FAQ

दादर कबुतरखाना बंद का करण्यात आला आहे?
मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या गंभीर आरोग्य समस्यांमुळे, विशेषतः कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनासंबंधी आजारांचा धोका (जसे की 'पिजन लंग'), मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार, मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) 2 ऑगस्ट 2025 रोजी दादर कबुतरखाना ताडपत्री आणि संरचनांनी झाकून बंद केला.

जैन समाजाने कबुतरखाना बंदीला का विरोध केला आहे?
जैन समाजासाठी कबुतरांना दाणे-पाणी देणे ही धार्मिक परंपरा आणि नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांचा दावा आहे की, कबुतरखाना बंद केल्याने पक्ष्यांना भुकेले राहावे लागत आहे, जे त्यांच्या धार्मिक भावनांना धक्का लावणारे आहे. 

जैन समाजाच्या आंदोलनादरम्यान काय घडले?
6 ऑगस्ट 2025 रोजी जैन समाजातील आंदोलकांनी, विशेषतः महिला आणि पुरुषांनी, दादर कबुतरखान्यावरील ताडपत्री फाडली आणि कबुतरांना दाणे टाकले, जे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे. यावेळी पोलिसांशी झटापट झाली, आणि परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले

Tags:
Mumbai newsKabutarkhanaDadar kabutarkhanaDadar Kabutarkhana coveredDadar pigeon shelter tarp

इतर बातम्या

'तुमच्याकडे आता प्रेरणा घेण्यासाठी काय राहिलंय?',...

स्पोर्ट्स