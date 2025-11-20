English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BMC Election आधी फडणवीस सरकारनं फिरवली जादूची कांडी; कोट्यवधी मुंबईकरांना होणार नव्या निर्णयाचा फायदा...

Mumbai News : BMC Election च्या तारखांची अद्याप घोषणा झाली नसली तरीही आगामी निवडणुका लक्षात घेता सत्ताधारी पक्षाकडून नागरिकांच्या दृष्टीनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 12:20 PM IST
Mumbai news Maharashtra Goverment took big decision on registration fee in Mumbai Redevelopment project

Mumbai News : बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक (BMC Election) तोंडावर असतानाच  आता निवडणुकीच्या अनुषंगानं विविध पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीनं निर्णय घेत भाजपनं यामध्ये बाजी मारली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई महानगर क्षेत्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 

काय आहे हा निर्णय? 

मुंबईच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनं दमदार पाऊल उलचल पालिका निवडणुकीआधी जणू जादूची कांडीच फिरवली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या शासन आदेशाची प्रत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाहीर करत राज्यशासनाच्या निर्णयाची माहिती दिली. 

शासन निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रातील जुन्या इमारतीतील भाडेकरूला नवीन इमारतीत जागा देताना नोंदणी फी माफ होणार आहे. यामध्ये 400 चौरस फुटावरून 600 चौरस फुटापर्यंत नोंदणी फी माफ असून, घराचे बांधकाम क्षेत्र 200 चौरस फूट वाढूनही नोंदणी फी माफ केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल विभागानं यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं. 

परिपत्रकात काय म्हटलं गेलं आहे?

राज्य शासनानं जारी केलल्या परिपत्रकानुसार, '2025-25 मधील वार्षिक मुल्यदर तक्त्यामध्ये घट किंवा वाढ होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी' असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

हा निर्णय ऐतिहासिक का ठरतोय?

मुंबई महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या जुन्या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या भाडेकरुंना इमारतीतील जागा, घर पुनर्विकासाअंतर्गत हस्तगत करताना नोंदणी शुल्क भरावं लागणार नाही आहे. तर, भाडेकरुंना या धोरणाअंतर्गत वाढवून घराची जागा मिळाल्यास त्यांनाही नोंदणी फी भरणं अपेक्षित नसेल यासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरत आहे. 

मुंबईत सध्याच्या घडीला अनेक जुन्या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असून, काही ठिकाणी भाडेकरुंच्या समस्या पाहता या प्रक्रियेत दिरंगाई होताना दिसत आहे, ज्यामुळं आता भाडेकरुंवर असणारा आर्थिक भार कमी होणार असून पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शकपणे गती मिळताना दिसेल असं म्हटलं जात आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsMumbaiMaharashtra Govermentfadnavis governmentDevendra Fadnavis

