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गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी महामुंबईत जागाच नाही, 'या' भागांत जागा शोधण्याचे प्रयत्न

गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. म्हाडाला आता महामुंबईत जागा मिळणार नसल्याचं समोर आलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:10 PM IST
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी महामुंबईत जागाच नाही, 'या' भागांत जागा शोधण्याचे प्रयत्न
Image Credit: Mumbai news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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