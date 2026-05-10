/सरकारी नोकरी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हजारो कर्मचाऱ्यांसोबत काय होणार?

Govt Jobs Latest Update : सरकारी नोकरी (Sarkari Naukri) करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, वेतनात असणाऱ्या कैक तरतुदी आणि भरघोस सुट्ट्या मिळतात. याच कारणांमुळं या वर्तुळाबाहेर असणाऱ्या प्रत्येकालाच सरकारी नोकरीचं कौतुक वाटतं. मात्र सध्या याच कुतूहल वाटणाऱ्या सरकारी नोकरदारांपुढं संकटं उभी राहिल्याचं पाहायला मिळत आहे. निमित्त ठरतंय ते म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेले निर्देश.
दिव्यांग नागरिकांचे हक्क अबाधित ठेवत त्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आकारास आलेल्या नव्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यभरातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची फेरपडताळणी होणार आहे. दिव्यांग आरक्षण प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्वाची फेरतपासणी करण्याबाबत राज्य सरकारच्या मोहिमेसंदर्भातच मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णायक आदेश दिला. ज्यामुळं आता राज्यभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसह फेरपडताळणीला सामोरं जावं लागणार आहे.
'राज्य सरकारने 14 सप्टेंबर 2018 आणि 9 जानेवारी 2019 च्या शासन आदेशाच्या माध्यमातून विशेष वैद्यकीय मंडळं स्थापन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा मंडळामार्फत वैद्यकीय फेरतपासणी केल्यानंतरच योग्य ती कारवाई हे करण्यात यावी', असा आदेश खंडपीठाने दिला. सदर प्रकरणात ठकाविक गटातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाईचं स्वरुपही न्यायालयानं निकालात स्पष्ट केलं. काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली फेरतपासणी, फेरपडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकनाची ही प्रक्रिया पुढील 120 दिवसांत पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला.
दरम्यान, 'आम्ही आधीपासून सेवेत असून रीतसर वैद्यकीय तपासणीच्या आधारेच दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक आहोत. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रधारकांचा शोध घेण्यासाठी फेरतपासणीची सरकारची कार्यवाहीच अवैध आहे', असल्याचा दावा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केला मात्र, न्यायालयानं तो फेटाळला. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने याबाबतचे निर्देश दिले.
या न्यायालयीन निकालाच्या तारखेपर्यंत (६ मे) ज्यांची सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती झाली असेल त्यांच्यावर फेरतपासणी किंवा दंडात्मक कारवाई होणार नाही. सेवेतील ज्या कर्मचाऱ्यांचे फेरतपासणीअंती प्रमाणपत्र किंवा युडीआयडी कार्ड बनावट आढळेल, त्यांना स्पष्टीकरणासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास आरोपपत्र देऊन विभागीय चौकशी करून; आरोप सिद्ध झाल्यास सक्तीची सेवानिवृत्ती द्यावी अशा सूचना.
40 टक्क्यांहून कमी अपंगत्वं असल्यास ते 11 ते 39 टक्क्यांदरम्यान आढळल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळालेले शासकीय फायदे काढून घ्यावेत. फेरतपासणीस नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 21 दिवसांच्या आत दुसरी संधी द्यावी, तरीही नकार आणि टाळाटाळ कायम राहिल्यास त्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईच्या सूचना. बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र, यूडीआयडी कार्ड किंवा अपंगत्वाचं प्रमाण वाढवून दाखविल्याचं आढळल्यास कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश.