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मुंबई हादरली! नौदलातील कर्मचाऱ्याने पत्नी आणि मुलांसह संपवलं आयुष्य, 2 महिन्यांच्या बाळालाही दिलं विष

नेव्ही नगर, कुलाबा येथे 15 ऑगस्ट रोजी भारतीय नौदलातील एका नौसैनिकासह त्यांची पत्नी आणि दोन मुले त्यांच्या निवासस्थानी मृतावस्थेत आढळून आली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:23 PM IST
मुंबई हादरली! नौदलातील कर्मचाऱ्याने पत्नी आणि मुलांसह संपवलं आयुष्य, 2 महिन्यांच्या बाळालाही दिलं विष
Image Credit: Mumbai news today A navy employee and three members of his family found dead

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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