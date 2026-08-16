/मुंबई हादरली! नौदलातील कर्मचाऱ्याने पत्नी आणि मुलांसह संपवलं आयुष्य, 2 महिन्यांच्या बाळालाही दिलं विष

मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. नौदलातील कर्मचाऱ्याने कुटुंबासह आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नौदलाच्या कर्मचाऱ्याने पत्नी आणि मुलांसह आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील नेव्ही नगर भागात ही धक्कादायक घटना घडली आहे.
मुंबईतील नेव्ही नगर भागात राहणाऱ्या एका नौदल कर्मचार्याने एका एका घरात नौदलातील एक कर्मचारी आणि त्यांची दोन मुले मृतावस्थेत आढळली आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार त्या कर्मचाऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती समोर येतेय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नौदल कर्मचाऱ्याची पत्नी आणि दोन मुलांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीचा तपास केला जात आहे. मृत मुलांचे वय अनुक्रमे सुमारे दोन महिने आणि तीन वर्षे असल्याचे समजते. प्राथमिक तपासात नौदल कर्मचाऱ्याने त्याच्या पत्नीला विष देण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सध्या शवविच्छेदन प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यासाठी प्रकरणाची पडताळणी केली जात आहे.
नौदल कर्मचाऱ्याने आधी आपल्या पत्नी व दोन्ही मुलांना विष पाजलं असल्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. मृतांमध्ये दोन महिन्याच्या बाळाचाही समावेश असल्याचे हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. रात्री 11.30च्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली आहे. तर, साधारण रात्री 8 ते 9च्या सुमारास ही घटना घडली असल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू आहे. पंचनामा झाला असला तरी पोलिसांकडून घराची झडतही घेण्यात येत आहे.
पोलिसांकडून शेजाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येत. आहे. कुटुंबाला काही आर्थिक समस्या होत्या का? वाद होते का याची माहिती पोलिसांकडून घेतली जात आहे. तसंच, घटनास्थळी कोणतीही सुसाइड नोट आढळून न आल्याने गुंता अजून वाढला आहे. नौदल कर्मचाऱ्याने इतके टोकाचे पाऊल का उचलले? याचा तपास केला जात आहे.
नागपुरात पोलीस दलातील अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्ञानेश्वर झोल असं आत्महत्या केलेल्या साह्यक पोलीस निरीक्षकाचे नाव आहे. ते नागपूर पोलीस आयुक्त कार्यालयातील पीआरओ आणि अर्ज शाखेत कार्यरत होते. पीसीएमटी क्वार्टर्समध्ये आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतल, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार कौटुंबिक कारण असल्याचं सांगितलं जातं असले तरी आत्महत्येचे ठोस कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.