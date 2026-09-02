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32 किमीचा वळसा वाचणार! वसईच्या खाडीवर डबलडेकर पूल बांधणार, वरून मेट्रो धावणार अन्,...; 16 स्थानके असलेली मेट्रो 13 कशी असेल?

मुंबई मेट्रोबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. वसई-विरारकरांना आता मेट्रोतून प्रवास करता येणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:28 AM IST
32 किमीचा वळसा वाचणार! वसईच्या खाडीवर डबलडेकर पूल बांधणार, वरून मेट्रो धावणार अन्,...; 16 स्थानके असलेली मेट्रो 13 कशी असेल?
Image Credit: metro vasai road

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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