/32 किमीचा वळसा वाचणार! वसईच्या खाडीवर डबलडेकर पूल बांधणार, वरून मेट्रो धावणार अन्,...; 16 स्थानके असलेली मेट्रो 13 कशी असेल?

मुंबईत वेगाने मेट्रोची कामे सुरू आहेत. आता मेट्रोचा विस्तार भाईंदर-वसईपर्यंत करण्यात येणार आहे. अलीकडेच याबाबतची घोषणा करण्यात आली होती. भाईंदर-विरार मेट्रो 13 मार्गिकेवर वसई खाडीवर 4.92 किमी लांबीचा दुहेरी पुल बांधला जाणार आहे. या मेट्रो 13 मार्गिकेसाठी 17,725 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसंच, या मार्गावर 16 स्थानके असणार आहेत. कशी असेल ही प्रस्तावित मार्गिका व कोणत्या मार्गांना जोडेल, जाणून घेऊयात.
मेट्रो 13साठी वसईच्या खाडीवर पूल उभारण्यात येणार आहे. हा पूल दुमजली असून खाडीवर वाहनांसाठी सहा पदरी रस्तादेखील उभारण्यात येणार आहे. त्याच्यावर मेट्रो मार्गाची उभारणी केली जाणार आहे. तसंच, यामुळं नागरिकांना पडणारा 32 किमीचा वळसा वाचणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळं नागरिकांना मेट्रो आणि वाहन चालकांचाही प्रवास सोप्पा होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत 25.03 किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारली जात आहे. या मेट्रोमुळं मिरा रोड, वसई, नायगाव, नालासोपारा आणि विरार हे भाग थेट मेट्रोने जाणार आहेत. त्यामुळं वसई-विरारकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे. तसंच, रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत प्रवासाच्या वेळेत 50 टक्क्यांची बचत होणार आहे.
मेट्रो मार्गिका 13 ही ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातून जाईल. या मार्गिकेची 21.78 किमी लांबी उन्नत असेल तर 3.25 किमीचा टप्पा भूमिगत असेल. मार्गिकेवर एकूण 16 स्थानके असतील त्यापैकी 13 स्थानके उन्नत असतील आणि तीन स्थानके भूमिगत असतील. तसंच, मेट्रो 13 मार्गिकेची नायगाव, नालासोपारा आणि विरार येथे उपनगरीय रेल्वेशी जोडणी दिली जाणार आहे.
मेट्रो 13 मार्गिका ही भाईंदर येथे नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान येथून सुरू होणार असून तेथे मेट्रो 9 मार्गिकेशी तिची जोडणी प्रस्तावित आहे. त्यामुळं या मेट्रोसाठी चिखल डोंगरी येथे कारडेपो प्रस्तावित आहे.