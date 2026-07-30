/मुंबईकरांसाठी Good News! मेट्रोतून उतरून थेट लोकल, मोनो पकडता येणार, दोन ट्रेन बदलण्याची कटकट संपणार

मुंबई आणि उपनगरातील प्रवास सोप्पा व सुकर व्हावा यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना व प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यातीलच एक प्रकल्प म्हणजे मेट्रो. मुंबई व महानगरात विविध मेट्रो प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. मंडाळे ते डी.एन.नगर मेट्रो 2बी मार्गिकेच्या चेंबूर स्थानकाचे लवकरच लोकार्पण करण्यात येणार आहे.
सांताक्रुझ चेंबूर लिंक रोड प्रकल्पातील वाकोला ते बीकेसी या रोड प्रकल्पातील वाकोला ते बीकेसी या शेवटच्या टप्प्याचे आणि मंडाळे डी.एन.नगर मेट्रो 2बी मार्गिकेच्या चेंबूर स्थानकाचेही लोकार्पण केले जाणार आहे. मेट्रो मार्ग 2 ब च्या चेंबूरपर्यंतच्या विस्ताराचे काम पूर्ण झालं आहे. या नवीन मार्गामुळं डायमंड गार्डन ते चेंबूर मेट्रो स्टेशनपर्यंतचा प्रवास सुकर होईल. चेंबूर मेट्रो स्टेशन व्ही. एन. पुरव मार्गावरच्या मोनोरेल स्थानकालादेखील जोडणार आहे. तसंच, चेंबूर रेल्वे स्थानकही या मेट्रो स्थानकापासून जवळच आहे.
चेंबूर मेट्रो स्थानक खुले झाल्यानंतर मेट्रो, मोनोरेल आणि हार्बर रेल्वे एकमेकांना जोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळं प्रवाशांना लोकलमधून उतरून थेट मेट्रो गाठता येणार आहे. चेंबूर, पूर्व उपनगर आणि दक्षिण मुंबईकडे जाण्यासाठी एक वेगळा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
मेट्रो 2 ब मार्गिकेचे काम तीन टप्प्यात सुरू असून मेट्रो 2ब या उन्नत मेट्रो मार्गिकेमुळं पश्चिम आणि पूर्व उपनगरे जोडणार आहेत. मंडाले - डायमंड गार्डन, डायमंड गार्डन-सारस्वत नगर आणि सारस्वत नगर ते अंधेरी पश्चिम असे तीन टप्पे आहेत. यातील मंडाले ते डायमंड गार्डन हा 5.6 किमीचा पहिला टप्पा 8 एप्रिल रोजी सुरू झाला.
डायमंड गार्डन-सारस्वत नगर हा दुसरा टप्पा 2027 पर्यंत सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. सारस्वत नगर ते अंधेरी हा तिसरा टप्पा काही दिवसांत सेवेत दाखल करण्यात येऊ शकतो. पण दुसऱ्या टप्प्यातील चेंबूर मेट्रो स्थानक इंटरचेंज असून ते लवकरच आता सुरू होणार आहे. मेट्रो स्थानकाचे काम पूर्ण झाले असून येत्या काही दिवसांत मेट्रो स्थानक सेवेत दाखल होऊ शकतो.
चेंबूर मेट्रो स्थानक सुरू झाल्यास प्रवाशांना चेंबूर मंडाले असा मेट्रो प्रवास करता येणार आहेच. पण त्याचवेळी चेंबूर मेट्रो स्थानकावर उतरून मोनोरेलने पुढे जेकब सर्कलपर्यंत प्रवास करता येणार आहे. चेंबूर स्थानक आणि व्हीय एन. पुरव मार्ग आर. सी. मार्ग जंक्शन मोनोरेल स्थानक एकमेकांपासून जवळ आहेत. ही दोन्ही स्थानके पादचारी पुलाने जोडली जात आहेत. हा पादचारी पूल तयार होऊन चेंबूर मेट्रो स्थानक आणि मोनोरेल सेवेत दाखल झाल्यानंतर प्रवाशांना मंडाले -चेंबूर आणि पुढे चेंबूर - जेकब सर्कल असा प्रवास करणे सोपे होणार आहे.