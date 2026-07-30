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मुंबईकरांसाठी Good News! मेट्रोतून उतरून थेट लोकल, मोनो पकडता येणार, दोन ट्रेन बदलण्याची कटकट संपणार

Mumbai Metro Line 2B: मुंबईकरांच्या सेवेत एक मेट्रो स्थानक लवकरच दाखल होणार आहे. या स्थानकांचा नागरिकांना काय फायदा होणार, जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:40 PM IST
मुंबईकरांसाठी Good News! मेट्रोतून उतरून थेट लोकल, मोनो पकडता येणार, दोन ट्रेन बदलण्याची कटकट संपणार
Image Credit: Mumbai News today Metro 2Bs Chembur Station To Open soon

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईकरांसाठी Good News! मेट्रोतून उतरून थेट लोकल, मोनो पकडता येणार, दोन ट्रेन बदलण्याची कटकट संपणार
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