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मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक झटका, दुधाच्या दरात तब्बल 9 रुपयांची वाढ होणार

1 सप्टेंबरपासून दूध 9 रुपयांनी महागणार असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यानुसार दुधाचा सध्याचा घाऊक दर प्रतिलिटर 93 रुपयांवरून 102 रुपये करण्यात येणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:17 PM IST
मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक झटका, दुधाच्या दरात तब्बल 9 रुपयांची वाढ होणार
Image Credit: milk prices hikes

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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