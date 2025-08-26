महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सायबर क्राईम! 943 बँक अकाऊंट, 600000000 रुपयांचा फ्रॉड

Mumbai Police busted cyber fraud gang: मुंबई पोलिसांनी सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट-2 ने देशभरातील लोकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. ही टोळी वेगवेगळ्या बँक खात्यांचा आणि मोबाईल नंबरचा वापर करून निष्पाप लोकांना फसवत असे. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत 12 आरोपींना अटक केली आहे.
या टोळीने एकूण 943 बँक खाती उघडली होती, त्यापैकी 181 खाती मुंबईत फसवणुकीसाठी सक्रियपणे वापरली जात होती. यामुळे मुंबईत 1.67 कोटी रुपयांची आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात 10.57 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. पोलिसांनी आरोपींकडून दोन लॅपटॉप, 25 मोबाईल फोन, 25 पासबुक, 300 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड आणि 104 सिम कार्ड जप्त केले आहेत.
सायबर हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर दाखल झालेल्या तक्रारींची चौकशी पोलिसांनी केली आणि सायबर फसवणुकीत सहभागी असलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश केला. डिजिटल अटक, बनावट ऑनलाइन शॉपिंग आणि बेकायदेशीर शेअर ट्रेडिंगसारख्या प्रकरणांमध्ये लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. सायबर हेल्पलाइन (1930) वर दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे, डिजिटल अटक, बनावट ऑनलाइन शॉपिंग आणि बेकायदेशीर शेअर ट्रेडिंगसारख्या पद्धतींद्वारे या खात्यांचा वापर करून लोकांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. आतापर्यंतच्या तपासात या फसवणुकीची रक्कम सुमारे 60 कोटी रुपयांची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, टोळीच्या नेटवर्कचा आणि त्यात सहभागी असलेल्या इतर लोकांचा शोध सुरू आहे.
आनंद अशोक मेघवानी (34, मध्य प्रदेश), सौरभ शर्मा (40, छत्तीसगड), भोला प्रदीप यादव (21), लालचंद मुखिया (25), गौरव यादव (25), रोहित यादव (21) आणि राजकुमार यादव (21, रा. बिहार) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असल्याचे पोलिस निरीक्षक अतुल अडूरकर यांनी सांगितले.
एका गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी दक्षिण गोव्यातील एका हॉटेलवर छापा टाकला आणि सर्व सातही आरोपींना घटनास्थळी अटक केली.