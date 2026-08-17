मुंबईच्या नेव्ही नगरमधील कुटुंब मृत्यू प्रकरणात नवा ट्विस्ट? पुरणमल मेहरा 6 महिन्यांपासून...; तपासात नवे खुलासे, 'पलंगावर पत्नी, मुलं...'

मुंबईतील नेव्ही नगर येथे शनिवारी भारतीय नौदलातील 30 वर्षीय खलाशी, त्याची पत्नी आणि त्यांची दोन लहान मुलं मृतावस्थेत आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या खलाशाने आत्महत्या केली असावी, तर त्यांच्या कुटुंबीयांचा मृत्यू विषबाधेमुळे झाला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
कुलाबा येथील नेव्ही नगरमधील एका निवासस्थानी एक व्यक्ती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्याची माहिती 15 ऑगस्ट रोजी कफ परेड पोलीस ठाण्याला मिळाली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता, त्यांना त्या खलाशाची पत्नी आणि त्यांची दोन मुले एका पलंगावर मृतावस्थेत आढळली. मृत व्यक्तींची ओळख पूरणमल शंभूलाल मेहरा (30), त्याची पत्नी ओमा पूरणमल मेहरा (28), त्यांचा तीन वर्षांचा मुलगा यश पूरणमल मेहरा आणि त्यांची दोन महिन्यांची मुलगी अशी पटली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेहरा यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला, तर त्यांची पत्नी, मुलगा आणि चिमुकली मुलगी यांचे मृतदेह पलंगावर आढळून आले. प्राथमिक माहितीनुसार, मेहरा यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली असावी आणि त्यांची पत्नी व दोन मुलांचा मृत्यू विषबाधेमुळे झाला असावा, असा पोलिसांना संशय आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही.
कफ परेड पोलिसांनी मृतदेह मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात नेले. शवविच्छेदन आणि पुढील तपासानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. कफ परेड पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या मृत्यूंशी संबंधित परिस्थितीबाबत पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
पुरणमल मेहरा यांनी आत्महत्या नेमकी का केली हे जाणून घेण्यासाठी पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. यादरम्यान काही नवीन माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरणमल मेहरा यांचा कुटुंबीयांसोबत संपत्तीवरुन वाद सुरु होता. मागील अनेक दिवसांपासून त्यांचा कुटुंबीयांशी संपर्क नव्हता. इतकंच नाही तर आपल्याला बाळ झाल्यानंतरही कोणी पाहायला न आल्याने त्याला वाईट वाटलं होतं. या सर्व बाबींमुळे तो तणावात असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अश्विनी रुग्णालयात तो उपचारही घेत होता असंही समजत आहे.
पुरणमल मेहरा यांना तीन भाऊ आणि दोन बहिणी आहेत. मोठा भाऊ ब्रिजलाल लष्करात असून तर लहान भाऊ गावी आई-वडिलांसोबत असतो. त्यांच्या दोन्ही बहिणींचे लग्न झालं आहे.
पुरणमल मेहरा यांच्या भावाने सांगितलं आहे की, त्याला समुद्रात न जाता डेस्कवर काम करण्याची इच्छा होती. त्यामुळे तो तणावात असल्याचा संशय आहे.