Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईचा राजाचे तराफ्यावरून विसर्जन करण्यास मनाई; गिरगाव चौपाटीवर पोलीस आणि गणेशगल्लीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद

मुंबईचा राजाचे तराफ्यावरून विसर्जन करण्यास मनाई; गिरगाव चौपाटीवर पोलीस आणि गणेशगल्लीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद

मुंबईचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणऱ्या गणेशगल्लीमधील गणपतीचे विसर्जन यावेळी पहिल्यांदाच तराफावरुन केलं जाणार आहे. मात्र पोलिसांनी त्याला विरोध केला आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 24, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:14 PM IST
मुंबईचा राजाचे तराफ्यावरून विसर्जन करण्यास मनाई; गिरगाव चौपाटीवर पोलीस आणि गणेशगल्लीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ertiga, Innova ला आता विसरा! मार्केटमध्ये येतीये जबरदस्त मायलेज असणारी सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, जाणून घ्या फिचर्स
2
3
4
5