/मुंबईचा राजाचे तराफ्यावरून विसर्जन करण्यास मनाई; गिरगाव चौपाटीवर पोलीस आणि गणेशगल्लीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद

संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्या अनंत चतुदर्शीच्या निमित्ताने तयारी केली जात असून, आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या विसर्जनासाठी भक्त तयारी करत आहेत. लाडक्या बाप्पाची मनोभावे सेवा केल्यानंतर आता त्याला थाटात आणि भावूक वातावरणात निरोप दिला जाणार आहे. मुंबईत जितक्या भव्यतेने गणपतीचं आगमन होतं, तितकाच विसर्जन सोहळाही भव्य असतो. यावर्षी गणेशगल्लीमधील गणरायाच्या विसर्जनासाठी मंडळाने पहिल्यांदाच तराफा तयार केला आहे. मात्र त्याला पोलिसांचा विरोध होत आहे.
मुंबईच्या गणेशगल्ली येथील मुंबईचा राजाचे विसर्जन करण्यासाठी खास तराफा बनवण्यात आला होता. परंतु या तराफाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारत या तराफ्यावरून मुंबईचा राजाचे विसर्जन करण्यास मनाई केली आहे. यामुळे गिरगाव चौपाटीवर पोलीस आणि मुंबईचा राजा मंडळाचे कार्यकर्ते यांच्यात काहीसा वाद झाला. समुद्रात असलेला तराफा बाहेर काढण्यासाठी पोलीस आग्रही होते. तराफा बाहेर काढण्यास मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना राजी करण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहेत.
लालबाग गणेश गल्लीतील 'मुंबईचा राजा' अर्थात लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे यंदा 99वे वर्ष आहे. यंदा पहिल्यांदाच 22 फुटी भव्य 'मुंबईच्या राजा'चे विसर्जन गिरगाव चौपाटी येथे अत्याधुनिक 'बार्ज'वरून थेट खोल समुद्रात करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या गणेशोत्सवात असा प्रयोग पहिल्यांदाच आहे.
शुक्रवार, 25 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7 वाजता महाआरती करून 'मुंबईचा राजा'चा विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होईल. ही मिरवणूक लालबाग ते गिरगाव चौपाटी या पारंपरिक मार्गाने मार्गक्रमण करेल. यंदा पहिल्यांदाच 'मुंबईचा राजा'चे खोल समुद्रात विसर्जन करण्यात येणार आहे.
विसर्जनादिवशी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात राहणार आहे. सहा सहपोलीस आयुक्त, नऊ अपर पोलीस आयुक्त, 38 उपायुक्त, 66 सहाय्यक आयुक्त, 3 हजार 213 अधिकारी, 18 हजार 940 कर्मचारी असा फौजफाटा तैनात ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एसआरपीएफ, आरएएफ, फोर्स वन, क्यूआरटी, दंगल नियंत्रण पथक, अॅण्टी ड्रोन पथक, होमगार्ड, मसुब जवानदेखील तैनात ठेवण्यात येणार आहेत.
कफ परेड आणि बधवार पार्क परिसरात वाहतुकीची कोंडी होण्याची आहे, मेट्रो जंक्शनकडे जाणाऱ्या मार्गावर गणपती विसर्जनाच्या दिवशी वाहतूककोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना मेट्रो जंक्शनच्या दिशेने वाहतूक टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
गोल देऊळ ते पद्मश्री गोवर्धन बाप्पा चौक पटेल रोडदरम्यानची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. गिरगाव, ठाकूरद्वार, व्ही. पी. रोड, जेएसएस रोड, एस. व्ही. पी. रोड, राजाराम मोहन रॉय रोड आणि त्याकडे जाणाऱ्या मार्गांवर वाहतूककोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तेथून प्रवास करण्याचे टाळावे.