महिलांचा उपयोग..; महाराष्ट्रातील तरुणाईला MD चा फास! वेशांतर करत पोलिसांची मोठी कारवाई

MD Drugs worth Rs 856 crore seized factories demolished by police: मुंबई पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी विभागाने २०२५ मध्ये एका वर्षात मोठी कारवाई करत ८५७.१२ कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज जप्त केल्या आहेत. या कारवाईत सोलापूर, नाशिक, सांगली, सातारा यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज तस्करीचा पर्दाफाश झाला. विशेषत: एमडी (Methylenedioxymethamphetamine) चे प्रमाण जास्त असून, एकूण ६५० कोटी रुपयांच्या १३२७.१७ किलो एमडीचा साठा पोलिसांनी जप्त केला आहे.
ड्रग्जच्या सेवनाची समस्या महाराष्ट्राच्या विविध शहरांमध्ये प्रगती करत आहे, आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये याचा वापर अधिक वाढला आहे. मुंबई पोलिसांच्या निरीक्षणानुसार, ड्रग्जच्या वापरासाठी तरुण वयाच्या मुलांमध्ये एक प्रकारचा आकर्षण निर्माण होत आहे. या चिंतेवर मात करण्यासाठी पोलिसांनी शाळा, महाविद्यालयांसोबतच पालकांना सुद्धा जागरूक करण्यासाठी "ड्रग्जला नाही म्हणा" या मोहिमेचा अवलंब केला आहे. यामध्ये २०,००० विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना ड्रग्जविषयी मार्गदर्शन केले आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, ड्रग्ज तस्करीसाठी महिलांचा वापर वाढत चालला आहे. महिलांचा समावेश तस्करीत वाढल्यामुळे पोलिसांना अधिक तात्काळ आणि गोपनीय गस्त घालण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः, महिलांद्वारे ड्रग्ज वाहतूक करण्यात आल्याच्या घटना जास्त समोर येत आहेत. यामुळे पोलिस प्रशासन अधिक सक्रिय झाले असून, साध्या गणवेशातील पोलिसांना शाळा आणि महाविद्यालयांजवळ गस्त घालायला सांगितले आहे.
मागील वर्षभरात मुंबई पोलिसांनी १,१४१ ड्रग्ज तस्करीचे गुन्हे नोंदवले आणि १,४५४ तस्करांना अटक केली. ही कारवाई नाशिक, सोलापूर आणि अन्य ठिकाणांवर करण्यात आली, जिथे अनेक केमिकल कारखान्यांमध्ये ड्रग्ज तयार करण्यात येत होते. या कारखान्यांच्या आडून एक गडद साम्राज्य उभं राहिलं होतं. पोलीस प्रशासन आता या तस्करीच्या नेटवर्कला संपवण्यासाठी अधिक कठोर पावले उचलत आहे.
मुंबई पोलिसांनी वर्षभरात जप्त केलेल्या अमली पदार्थांच्या यादीमध्ये हेरोईन, चरस, कोकेन, गांजा आणि कफ सिरप प्रमुख आहेत. हेरोईनसारख्या पदार्थांची किंमत ४७.९५ कोटी रुपये असून, १२.८२ किलो हेरोईन जप्त केला गेला आहे. याशिवाय चरसचे २३.३७ किलो आणि कोकेनचे ११.१३ किलो सुद्धा जप्त करण्यात आले आहे.
मात्र, या तस्करीला थांबवण्यासाठी पोलिसांसोबतच समाजातील प्रत्येक घटकाची मदत आवश्यक आहे. ड्रग्जच्या वाढत्या वापरामुळे काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षा वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ड्रग्ज विक्री आणि सेवनाच्या या साखळीला तोडण्यासाठी तात्काळ कारवाईची गरज आहे. यासाठी पोलिस, शालेय आणि महाविद्यालयीन प्रशासन, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन कार्य करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या सर्वांनी मिळूनच ड्रग्जच्या वापराला कोंडण घालण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा भविष्याच्या दृष्टीने हे संकट अधिक वाढू शकते.