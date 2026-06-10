Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईत 25 लाख पगाराची नोकरी पण मराठी उमेदवार नको! प्रायव्हेट कंपनीची फक्त गुजराती, मारवाडींसाठी जॉब ऑफर

मुंबईत 25 लाख पगाराची नोकरी पण मराठी उमेदवार नको! प्रायव्हेट कंपनीची 'फक्त' गुजराती, मारवाडींसाठी जॉब ऑफर

Mumbai Private Company Job Controversy Over Marathi: मराठीला आणि मराठी माणसाला पुन्हा डावलण्यात आल्याचा प्रकार एका कंपनीच्या जाहिरातीवरुन समोर आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 10, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:04 AM IST
मुंबईत 25 लाख पगाराची नोकरी पण मराठी उमेदवार नको! प्रायव्हेट कंपनीची 'फक्त' गुजराती, मारवाडींसाठी जॉब ऑफर

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कुठल्या शाळा 15 जूनपासून, तर कुठल्या 30 जूनपासून? 5 दिवस आधीच खंडपीठाचा मोठा निर्णय!
school reopening12 min ago
2
jalgaon47 min ago
3
scam58 min ago
4
pune municipal corporation59 min ago
5
Flat buyers1 hr ago