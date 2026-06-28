राजगड किल्ला पाहण्यासाठी निघालेली खाजगी ट्रॅव्हर्स बस दरीत कोसळली

Rajgad Bus Accident : मुंबईहून राजगड किल्ला पाहण्यासाठी निघालेल्या पर्यटकांच्या बसचा रविवारी पुणे जिल्ह्यातील पाबे घाटात अपघात झाला. या अपघातात चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण कोसळल्याने खाजगी ट्रॅव्हर्स बस दरीत कोसळली आहे. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण यात गंभीर जखमी झाली आहेत. ऐतिहासिक राजगड किल्ला पाहण्यासाठी चाललेल्या पर्यटकांच्या बसला अशा प्रकारे अपघात झाल्याने हळहळ व्यक्त केली जातेय. राजगडवर ट्रिप घेऊन जाणारा हा ग्रुप अंधेरीचा असल्याची माहिती समोर येते.
राजगड पाहण्यासाठी निघालेला हा ग्रुप मुंबईच्या अंधेरी परिसरातील होता. रविवारी 20 जणांचा हा ग्रुप ट्रॅव्हल बसने किल्ला पाहण्यासाठी निघालेला असताना पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा आणि हवेली तालुक्याला जोडणाऱ्या पाबे घाटात त्यांच्या बसचा अपघात झाला. पाबे घाटात बस चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस ही थेट दरीत कोसळली. पर्यटक उत्साहात गडकिल्ल्यांवर भटकंती करण्याच्या उद्देशाने जात असताना काळाने अशाप्रकारे त्यांच्यावर घाला घातला. या भीषण अपघातात दोन पर्यटक जखमी झाले.
मुंबईच्या अंधेरी भागातून ही बस 20 पर्यटकांना घेऊन जात होती. मात्र बस दरीत कोसळली आणि गाडीचा चुरा झाला. या भयंकर अपघातात दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून यात काही प्रवासी सुद्धा जखमी झाले. सदर अपघाताची माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापनाची रेस्क्यू टीमने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीने तातडीने मदत कार्य सुरु करण्यात आले. बसचा भीषण अपघात झालेला असताना सुद्धा रेस्क्यू टीमने शर्थीचे प्रयत्न केले आणि दरीत अडकलेल्या इतर प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढले आहे. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. पोलीस अपघात प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
रविवारी जळगाव जिल्ह्यातील पाचोर्याकडून गुजरातकडे जाणाऱ्या खाजगी ट्रॅव्हल्सचा जळगावच्या चाळीसगावात अपघात झाला आहे. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रॅव्हल्स थेट रस्त्याच्या कडेला पलटी झाली. धुळे चाळीसगाव सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग लगत असलेल्या गायरान फाट्याजवळ हा अपघात झाला आहे.
या ट्रॅव्हल्स मध्ये एकूण 22 प्रवासी प्रवास करत होते, यातील सहा प्रवासी जखमी झाले आहे. परिसरातील तरुणांनी जखमींना तात्काळ बाहेर काढत रुग्णालयात दाखल केले आहे. सर्व प्रवाशांना या ट्रॅव्हल्स मधून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून सुदैवाने जीवित हानी टळली आहे.