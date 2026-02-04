मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवर वाहतूक कोंडी झाली असतानाच नवं विघ्न, आणखी एक मोठा अपघात

Mumbai Pune Express Way Traffic Jam : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवर गेल्या 24 तासांत दुसरा मोठा अपघात झाला आहे. मंगळवारी सायंकाळी आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्यामुळे मुंबईकडे येणारी वाहतूक आधीच ठप्प झाली होती. असं असताना आता आलेल्या बातमीनुसार पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहतुकीचाही खोळंबा होणार आहे. पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवर (Pune-Mumbai Expressway) खडकाळे गावाजवळ आणि टोनी धाब्यापाशी (Toni Daa Dhaba) 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेला हा दुसरा मोठा अपघात आहे.
एका पेट्रोल टँकरला कंटेनरने जोरात धडक दिली. हा अपघात खडकाळे गावाच्या हद्दीत, टोनी धाब्याजवळ झाला आहे. त्यामुळे पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहतूकीचा खोळंबा झाला आहे. या अपघातामुळे पुण्याकडे येणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. मुंबईकडून पुण्याकडे येणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
मुंबई - पुणे एक्सप्रेस-वेवरील विघ्न संपता संपेना....
पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वेवर भीषण अपघात, पुण्याकडे जाणारी वाहतूक खोळबंली #Pune #PuneMumbaiExpressWay #punenews pic.twitter.com/WHAFGAcMJ9
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 4, 2026
काल रात्रीपासून आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्यामुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक आधीच ठप्प होती. आता पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर हा दुसरा अपघात झाल्याने दोन्ही बाजूने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
महामार्ग पोलिसांनी प्रवाशांना शक्य असल्यास प्रवास टाळण्याचे किंवा जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रवासी तामिणी घाट किंवा माळशेज घाट मार्गाचा वापर करू शकतात. रेल्वे सेवा सध्या सुरळीत असून प्रवाशांनी रेल्वेने प्रवास करण्यास प्राधान्य द्यावे.