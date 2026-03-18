मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर पाच गाड्या आदळल्या; भीषण अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू

Mumbai pune Expressway accident : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर पुन्हा एकदा एका भीषण अपघाताचं वृत्त समोर आलं असून या अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 18, 2026, 12:10 PM IST
Mumbai pune Expressway accident : (Raigad Breaking) बुधवार, 18 मार्च 2026 रोजी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वर भीषण अपघात झाला. खोपोली नजिकच्या नवीन बोगद्यात झालेल्या या भीषण अपघातात एकूण तीन जणांचा मृत्यू ओढावला. प्रथमदर्शनींच्या माहितीनुसार कारनं प्रवास करणाऱ्या तिघांवर घटनास्थळीच काळानं घाला घातला. 

पूण्याहुन मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गांवर खोपोली एक्सिटच्या शेजारी झालेल्या नवीन मार्गांवरील बोगद्यात अपघात झाला. इथं एकूण पाच गाड्या एकमेकांवर आदळून हा अपघात झाला, ज्यामध्ये तीन ते चार जण किरकोळ जखमी असल्याचंही सांगण्यात आलं. 

या अपघाताची माहिती मिळताच आय आर बी पेट्रोलिंग, देवदूत यंत्रणा, बोरघाट महामार्ग वाहतूक पोलीस यंत्रणा, खोपोली पोलीस स्टेशनची यंत्रणा, डेल्टा फोर्स, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, मृत्युंजय देवदूत आणि हेल्प फाउंडेशनची टीम घटनास्थळावर पोहोचून त्यांनी बचावकार्य सुरू केलं. लोकमान्य हॉस्पिटलची रुग्णवाहिकासुद्धा इथं दाखल झाली.

(सविस्तर वृत्त प्रतीक्षेत)

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

