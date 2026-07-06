/‘मिसिंग लिंकच्या कामात दलाली, भ्रष्टाचाराची लिंक’; कैक तास प्रवास खोळंबताच सत्ताधारी विरोधकांच्या निशाण्यावर

मुंबई : मागील 48 तासांपासून मुंबई आणि पुण्यात झालेल्या प्रचंड पावसानं रस्ते वाहतुकीचे तीनतेरा वाजवले. एकिकडे मुंबईतून रायगड आणि दुसरीकडे पुण्यासाठीचा प्रवास कठीण होऊन बसला. दुसरीकडे घाटमाथ्यावर कोसळणाऱ्या दरडींनी संकटात आणखी भर टाकली, ज्यामुळं काही तासांसाठी मुंबई- पुण्याचा तर संपर्कच तुटला. काही दिवसांपूर्वीच लोकार्पण झालेल्या मिसिंग लिंकवरसुद्धा स्लॅब, दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्यानं परिस्थिती आणखी आव्हानात्मक होताना दिसली.
मिसिंग लिंकवरील स्लॅब कोसळल्यानंतरची दृश्य समोर आली, जिथं पाण्याचा मोठा प्रवाह बोगद्याच्या तोंडाशीत पाहायला मिळाला. ज्यामुळं येथील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. कालांतरानं ही दरड आणि स्लॅब हटवण्याचं काम करण्यात आलं खरं, मात्र या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं.
‘मिसिंग लिंकवर Durability चेक करण्यासाठी खड्डे पडले होते, मग आज Durability चेक करण्यासाठी दरड कोसळली आहे का?’, असा सवाल रोहित पवार यांनी केला. मिसिंग लिंकच्या कामात फक्त दलाली आणि भ्रष्टाचाराची लिंक झाल्याने सुरक्षाच मिसिंग आहे अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मागील चार-पाच दिवसात पुण्यापासून मुंबईपर्यंत पावसाने या नतभ्रष्ट सरकारच्या पोकळ दाव्यांची पोलखोल करत या भ्रष्ट सरकारचे काळे कारनामे उघड केले आहेत. या नतभ्रष्ट सरकारला जनता माफ नाही करणार!, असा इशारासुद्धा त्यांनी दिला.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीसुद्धा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधत, पहिल्याच पावसात Infra Man चा Disaster Man झाला आहे! अशी टीका केली.
मिसिंग लिंकवर durability चेक करण्यासाठी खड्डे पडले होते, मग आज durability चेक करण्यासाठी दरड कोसळली आहे का?— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 6, 2026
मिसिंग लिंकच्या कामात केवळ दलाली आणि भ्रष्टाचाराची लिंक झाल्याने सुरक्षाच मिसिंग झाली आहे. गेल्या चार-पाच दिवसात पुण्यापासून मुंबईपर्यंत पावसाने या नतभ्रष्ट सरकारच्या… pic.twitter.com/snzHebMKxu
‘दोन खड्ड्यांना "पहिल्या पावसाचं टेस्टिंग" म्हणणारे मुख्यमंत्री, आता मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेच्या हजारो कोटींच्या 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पावर दरड कोसळून रस्ता बंद होण्यालाही "मान्सून ट्रायल" म्हणणार का? जगभर डोंगर फोडून बोगदे उभे राहतात, पण महाराष्ट्रात पहिल्याच पावसात प्रकल्प कोसळतात. कारण समस्या पावसाची नाही, तर निकृष्ट कामांची, भ्रष्टाचाराची आणि कंत्राटदारांना मिळणाऱ्या राजकीय अभयाची आहे’, असा तीव्र सूर त्यांनी आळवला.
हजारो कोटींचे प्रकल्प... पण पहिल्याच पावसात विकासच 'मिसिंग'! असं सूचक विधान करत सकपाळ यांनी आपल्या प्रतिक्रियेनं सर्वांचच लक्ष वेधलं. आता या दरड प्रकरणावरून सत्ताधारी लक्ष्य हो असतानाच त्यावर त्यांचं काय स्पष्टीकरण असेल हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरेल.