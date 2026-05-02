'कनेक्टिंग लिंक सुरु होऊनही वाहतूक कोंडी कायम', अभिजित पानसेंनी व्हिडीओ शेअर करत केला आरोप

Missing Link News : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवरील मिसिंग लिंकचं लोकार्पण झालं. मिसिंग लिंक सर्वसामान्यासांठी सुरु करण्यात आला आहे. पण मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा दावा मनसे नेते अभिजत पानसे यांनी केला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: May 2, 2026, 11:16 AM IST
अभिजित पानसेंनी व्हिडीओ शेअर केला

Abhijit Panse on Missing Link Video : मिसिंग लिंक म्हणजे कनेक्टिंग लिंक प्रवाशांसाठी सुरु करण्यात आल्यांचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं असलं तरी प्रत्यक्षात कनेक्टिंग लिंकवरील पुण्याहून मुंबईला जाणारी मार्गिका अद्यापही खुली करण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडी कायम असल्याचा आरोप मनसे नेते अभिजत पानसेंनी केलाय. या वाहतूक कोंडीमध्ये अडकल्याचा दावाही अभिजित पानसेंनी केलाय. त्यांनी या वाहतूक कोंडीचा व्हिडीओही त्यांनी प्रसिद्ध केलाय. 

मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी

मुंबई गोवा महामार्गावर सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झालीये. माणगाव इंदापूर शहरात वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीमुळे मुंबईकर कोकणवासीय आणि पर्यटक कोकणाच्या दिशेने निघाले आहेत. माणगाव शहरातही वाहतूक कोंडी पाहिला मिळत आहे तर माणगाव रेल्वे स्थानक ते ढालघर फाटा परिसर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

