'कनेक्टिंग लिंक सुरु होऊनही वाहतूक कोंडी कायम', अभिजित पानसेंनी व्हिडीओ शेअर करत केला आरोप

Abhijit Panse on Missing Link Video : मिसिंग लिंक म्हणजे कनेक्टिंग लिंक प्रवाशांसाठी सुरु करण्यात आल्यांचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं असलं तरी प्रत्यक्षात कनेक्टिंग लिंकवरील पुण्याहून मुंबईला जाणारी मार्गिका अद्यापही खुली करण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडी कायम असल्याचा आरोप मनसे नेते अभिजत पानसेंनी केलाय. या वाहतूक कोंडीमध्ये अडकल्याचा दावाही अभिजित पानसेंनी केलाय. त्यांनी या वाहतूक कोंडीचा व्हिडीओही त्यांनी प्रसिद्ध केलाय.
मुंबई गोवा महामार्गावर सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झालीये. माणगाव इंदापूर शहरात वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीमुळे मुंबईकर कोकणवासीय आणि पर्यटक कोकणाच्या दिशेने निघाले आहेत. माणगाव शहरातही वाहतूक कोंडी पाहिला मिळत आहे तर माणगाव रेल्वे स्थानक ते ढालघर फाटा परिसर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.