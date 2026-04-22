कारचालकांसाठी Good News! एकही ट्रक नसलेला महाराष्ट्रातील एकमेव मार्ग; ₹7500 कोटी केलेत खर्च

Maharashtra Infrastructure News: महाराष्ट्रामध्ये हा प्रकल्प तब्बल ₹7500 कोटी रुपये खर्च करुन उभारण्यात आला असून याचा फायदा आता कारचालकांना होणार आहे. नेमकं हे नियोजन काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 22, 2026, 09:48 AM IST
जाणून घ्या या मार्गासंदर्भातील सविस्तर माहिती (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

Maharashtra Infrastructure News: महाराष्ट्रातील कोणताही मोठ्या महामार्गाने जायचं म्हटलं की वाहन चालकांना सर्वाधिक टेन्शन असतं ते कोणत्याही लेनमधून धावणाऱ्या ट्रकला ओव्हरटेक करुन त्यामधून मार्ग काढण्याचं. लेनचा नियम न पाळता वाटेल तिकडून वाहन चालवणाऱ्या ट्रक चालकांवर पोलिसांचा वचक नाही हे तर उघड आहे. मात्र आता या त्रासामधून कार चालकांना किमान मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर दिलासा मिळणार आहे. अर्थात हा दिसाला पूर्ण मार्गावर मिळणार नसला तरी नव्याने उभारण्यात आलेल्या 'मिसिंग लिंक'वर तर नक्कीच कार चालकांना ट्रकवाल्यांकडून त्रास होणार नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, 'मिसिंग लिंक'मधून पहिल्या टप्प्यात बस आणि कार या वाहनांनाच प्रवेश दिला जाणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. याबाबतचे परिपत्रक लवकरच अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून (वाहतूक) जारी केलं जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

घेण्यात आला आढावा

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील 13.3 किलोमीटरचा 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात असून महाराष्ट्र दिनी म्हणजेच 1 मे रोजी तो सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा सरकारचा मानस असून या डेडलाइनच्या पुढे काम जाणार नाही यासाठी इथं आता प्रचंड वेगाने काम सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) 'मिसिंग लिंक'ची अंतिम चाचपणी सुरु आहे. मिसिंग लिंक सुरू झाल्यानंतरच्या वाहतूक व्यवस्थापन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी 'एमएसआरडीसी', अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक), परिवहन विभाग आणि सेव्ह लाइफ फाउंडेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच मिसिंग लिंक प्रकल्पाची पाहणी केली. 

तूर्तास अवजड वाहनांची वाहतूक घाटातूनच

मिसिंग लिंकवरून पहिले सहा महिने कार आणि बसची वाहतूक चालेल. या निर्णयाबाबत पुणे महामार्ग पोलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख यांनीही दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, पावसाळ्यानंतर मर्यादित स्वरुपात मालवाहू वाहनांना प्रवेश दिला जाणार आहे. या काळात मिसिंग लिंकच्या वाहतुकीचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. एक्स्प्रेस वेववरील वाहतुकीमध्ये कार आणि बसचे प्रमाण सुमारे 70 टक्के आहे, तर 30 टक्के अवजड वाहनांचा समावेश आहे.

बोरघाटातील वाहतुकीवरील ताणही जवळपास 70 टक्क्यांनी कमी होणार

दरम्यान, अवजड वाहनांमुळे घाट क्षेत्रात सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असते; तसेच अपघातांनाही अवजड वाहनेच कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मिसिंग लिंक कार्यान्वित झाल्यानंतर बोरघाटातील वाहतुकीवरील ताणही जवळपास 70 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. हलकी वाहने व कारमधून जाणाऱ्यांना कोंडीमुक्त प्रवासाचा अनुभव घेता येऊ शकतात; तसेच अवजड वाहनचालकांनाही घाट वर्दळ घटल्याचा दिलासा मिळू शकतो, असे महामार्ग पोलिसांनी सांगितले.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

