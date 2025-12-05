मुंबई-पुणे अंतर 6 किमीने कमी होणार, प्रवासाची 30 मिनिटे वाचणार; 100 मीटर खोल दरीवर बांधलाय पूल

Mumbai-Pune Missing Link: मुंबई आणि पुणे या दोन शहरातील अंतर कमी करण्यासाठी लवकरच आणखी एक प्रकल्प नागरिकांच्या सेवेत येत आहे. मे 2026 पर्यंत या प्रकल्प सर्वसामान्यांसाठी खुला होऊ शकतो. एकदा का हा प्रकल्प सेवेत आल्यानंतर मुंबई पुणे अंतर 6 किमीने कमी होणार असून नागरिकांचा अर्धा तास वाचणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले असून मुंबई आणि पुण्याला जोडणाऱ्या मिसिंग लिंकचे काम जवळपास 96 टक्के पूर्ण झाले आहे.
एमएसआरडीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, केबल-स्टेड डेक बांधकामाला लक्षणीय गती मिळाली आहे. फक्त एक छोटासा स्पॅन जोडणीसाठी शिल्लक असल्याने, पुढील चार महिन्यांत डेक पूर्णपणे एंड-टू-एंड जोडला जाईल अशी अपेक्षा आहे. जर प्रगती सध्याच्या गतीने सुरळीत राहिली तर मे 2026 मध्ये कॉरिडॉरचे उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे.
मिसिंग लिंकचे दोन मोठे बोगदे लोणावळा तलावाजवळ बांधण्यात आले असून त्यातील एक अंदाजे 9 किमी आणि दुसरा सुमारे 2 किमी लांबीचा आहे. जमिनीपासून सुमारे 180 मीटर उंचीवर असलेल्या मोठ्या केबल स्टेडवर बोगदे असल्याने हा प्रकल्प म्हणजे इंजिनिअर क्षेत्रातील एक चमत्कारच मानला जातो. 9 किमीचा हा बोगदा आशियातील सर्वात रुंद असा डोंगराखालून व तलावाखाूव जाणारा बोगदा ठरणार आहे. तसंच, मिसिंग लिंकची मार्गिका दऱ्याखोऱ्यातून जात असून या मार्गावर 100 मीटर खोल दरीत पूल बांधण्यात आला आहे. हा पूल बांधणे आव्हानात्मक होते.
मिसिंग लिंकला आत्तापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र पावसाळ्यात काम करणे कठिण असल्याने या प्रकल्पाचे लोकार्पण पुढे ढकलण्यात येत होते. आता मिसिंग लिंक नव्या वर्षात म्हणजे मे 2026पर्यंत सेवेत येण्याची शक्यता आहे. 13 किमी लांबी असलेल्या या प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 6,600 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. तसंच, मिसिंग लिंकसाठी प्रथमच केबल स्टेड पुलाची उभारणी करण्यात आली आहे. तसंच, हा प्रकल्प सुरू झाल्यावर ताशी 120 किमी वेगाने परवानगी मिळू शकते.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली एक्झिट ते कुसगाव या भागातील 13.3 किमी लांबीचा हा पर्यायी रस्ता आहे. 2019 मध्ये या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले होते. या भागात डोंगरभाग मोठ्या प्रमाणात असून 130 मीटर उंचीच्या केबल पुलावर काँक्रिटीकरण करण्याचे कामही सुरू होते
दोन आठ लेनचे बोगदे असून 1.75 किमी आणि 8.92 किमी लांबीचा असणार आहे
दोन आठ लेनचे व्हायाडक्ट 790 मीटर आणि 650 मीटर लांबी
लोणावळा-खंडाळा विभागात टायगर व्हॅलीपासून 100 मीटर उंचीवर असलेला 640 मीटर लांबीचा केबल स्टेड पुल असणार आहे.