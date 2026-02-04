Mumbai Pune Expressway Traffic: 22 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा... पोलिसांनी सुचवले 3 पर्यायी मार्ग

Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर मंगळवारी झालेल्या एका भीषण अपघाताला 20 तास उलटून गेल्यानंतरही या मार्गावरील वाहतुककोंडी सुटलेली नाही. मंगळवारी संध्याकाळी सुमारे पाच वाजता खंडाळा घाटातील आडोशी बोगद्याजवळ ज्वलनशील प्रोपेलिन गॅस वाहून नेणारा टँकर उलटला. टँकरमधून गॅस गळती सुरू झाल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबईकडे जाणारा मार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आला. गॅस गळती वाढल्याने काही काळ दोन्ही दिशांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली. हा टँकर तासाभरात हटवला जाईल सांगण्यात आलेलं. मात्र गॅस गळती सुरुच असल्याने 20 तासानंतरही या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत झालेली नाही. मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर तर 20 ते 22 किलोमीटर दूर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. हा टँकर बोगद्याच्या तोंडाजवळच उलटला आहे. हा टँकर बोगद्यात उलटला असता तर मोठी दुर्घटना घडली असती.
अपघातानंतर 20 तासांहून अधिक काळापासून या महामार्गावर प्रचंड वाहतूककोंडी झाली आहे. 20 ते 22 किलोमीटरपर्यंत लांबपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या असून, हजारो प्रवासी अडकून पडले आहेत. प्रवाशांना, ट्रक चालकांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. मुंबईकडे जाणारी मार्गिका बंद असल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे.
मध्यरात्रीनंतर एका लेनवरून हळूहळू वाहतूक सुरू करण्यात आली, पण अद्याप वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत झालेली नाही. लोणावळा आणि खोपोली शहरांजवळही कोंडी असून, गुगल मॅपवर हा मार्ग ब्लॉक असल्याच दाखवलं जात आहे. हा मार्ग नेमका कधीपर्यंत पूर्वव्रत होईल हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक वापरला जाणारा मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे बंद असल्याने मालवाहतुक आणि प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. महामार्ग सुरक्षा पथक आणि पोलिसांनी मुंबई-पुणे मार्गाने प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. अगदीच आवश्यकता असल्यास इतर मार्ग निवडावेत असं सांगण्यात आलं आहे. पर्यायी मार्ग कोणते असू शकतील हे ही सांगितलं आहे. खालील पर्यायी मार्गांचा वापरा करता येईल.
माळशेज घाट मार्ग: मुंबईहून पुण्याकडे जाण्यासाठी माळशेज घाटाचा पर्याय वापरता येईल.
जुना मुंबई-पुणे महामार्ग: लोणावळा-खोपोली भागातून जाणारा जुना रस्ताही वापरता येईल.
ताम्हिणी घाट मार्ग: पुण्याहून मुंबईकडे जाण्यासाठी ताम्हिणी घाट वापरावा असा सल्ला देण्यात आला आहे.