मुंबई-पुणे Missing Link च्या बोगद्यात डेंजर अपघात, एक ठार; घटना CCTV मध्ये कैद | Video

मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरील कनेक्टींग लिंकच्या (मिसिंग लिंक) बोगद्यात गुरुवारी आणि शुक्रवारच्या मध्यरात्री भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कार आणि मालवाहू टेम्पोमध्ये जोरदार धडक झाल्याने हा अपघात घडला.
कनेक्टींग लिंकच्या बोगद्यातून पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनमध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टोयोटा फॉर्च्युनर कारने मालवाहू टेम्पोला जोरदार धडक दिली. टोयोटा फॉर्च्युनर कारने मालवाहू टेम्पोला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. रात्री 1 वाजून 20 मिनिटांनी झालेल्या या अपघातात धडक झाल्यानंतर दोन्ही वाहने बोगद्याच्या बाजूला फेकली गेली आणि फॉर्च्युनरचा पूर्ण चुराडा झाला. ही धडक एवढी भीषण होती की एकाचा जागीच मृत्यू झाला.
फॉर्च्युनरमधील व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून अन्य एक जण गंभीर जखमी आहे. या अपघातामध्ये इतर तीन जण थोडक्यात बचावले आहेत. सर्व पीडित पिंपरी-चिंचवड परिसरातील आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार कारचालकाने नियंत्रण गमावल्यामुळे अपघात झाला असावा असं सांगितलं जात आहे. या अपघाताचं सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आलं आहे.
अपघातानंतर मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुमारे दोन तास जुन्या मार्गाने वळविण्यात आली होती. घटनास्थळी महामार्ग पोलीस आणि मदत पथकांनी तातडीने बचावकार्य राबवत वाहतूक पूर्ववत केली. दोन तासांनंतर मार्ग पुन्हा खुला करण्यात आला.
रात्री अपघात होण्याची ही दुसरी घटना आहे. बुधावर आणि गुरुवारच्या मध्यरात्री मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या शहापूरमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली असून या ठिकाणी पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर 18 चाकी ट्रक आणि एर्टिगा कारची धडक झाली. या अपघातामध्या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात चॅनल क्रमांक 691.4 जवळ 18 चाकी ट्रक बंद पडला होता. या बंद पडलेल्या ट्रकला मागून आलेल्या एर्टिगाने जोरदार धडक दिली. अपघातामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. सदर घटना आज म्हणजेच दिनांक 6 ऑगस्ट 2026 रोजी पहाटे 3:15 वाजता घडली. समृद्धी महामार्गावरील 18 टायर ट्रक अचानक बंद पडला. ट्रक चालक जागेंदर बगेल आणि 18 वर्षीय क्लीनर डब्बू ट्रक का बंद पडला हे तपासण्यासाठी खाली उतरले.
क्लीनर ट्रकला काय झालं हे तपासत असलेल्या चालकाला ट्रकच्या पाठीमागे उभा राहून टॉर्च दाखवत होता. त्याचवेळी मागून येणारी एर्टिगा कारने त्यांना जोरदार धडक दिली. या अपघात एर्टिगा चालक हरीश टंडन (वय 40) आणि ट्रक क्लीनर डब्बू या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. कारमधील महिला प्रवासी कांचन सोनवणे यांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना उपचारांसाठी भिवंडीमध्ये आयजीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. ट्रक चालक जागेंदर बगेल थोडक्यात बचावला आहे.