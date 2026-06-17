/मुंबई पुणे मिसिंग लिंकवर मोठा अपघात; 3 वाहनांची धडक, एअर बॅगमुळे जीव वाचला, थरारक व्हिडिओ

Mumbai Pune Missing Link Accident : मुंबई पुणे मिसिंग लिंकवर मोठ अपघात झाला आहे. व्हॅली ब्रिजवर 3 वाहनांची एकमेकांना धडक झाली. एअर बॅगमुळे जीव वाचला आहे. या अपघाताचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोरघाट येथील मिसिंग लिंकच्या पुणे लेनवरील केबल-स्टेड ब्रिजवर तीन वाहनांचा अपघात झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी वाहनांचे मात्र मोठे नुकसान झाले आहे. मुंबईहून पुण्याला जाणाऱ्या फॉर्च्युनर कारच्या ड्रायव्हरने अचानक ब्रेक दाबून तिसऱ्या लेनमध्ये गाडी थांबवली. यामुळे मागून येणाऱ्या एका व्हेर्ना कारने फॉर्च्युनरला धडक दिली. व्हेर्नाच्या मागे असलेल्या दुसऱ्या कारनेही पुढच्या वाहनाला धडक दिली, ज्यामुळे तीन वाहनांचा चेन-लिंक परिसरात अपघात झाला.
अपघाताची माहिती मिळताच, महामार्ग पोलीस, एम.एस.आर.डी.सी. कर्मचाऱ्यांसह तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. या दुर्घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही, परंतु तिन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघातामुळे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंकच्या पुणे लेनवर सुमारे अर्धा तास वाहतूक कोंडी झाली होती. नंतर, क्रेनच्या मदतीने अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या कडेला हलवण्यात आली आणि वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.
Missing Link Accident | मुंबई पुणे मिसींग लिंकवर अपघात,तीन वाहने धडकली | Zee24Taas#MissingLink #TrafficUpdate #MaharashtraNews #ExpresswayAccident #Zee24Taas pic.twitter.com/IyAT6pjMDD— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 17, 2026
पुणे अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात झाला असून भरधाव वेगाने जाणाऱ्या खाजगी ट्रॅव्हल बसणे टेम्पोला जोरदार धडक दिल्याने टेम्पो महामार्गावरतीच उलटला. शिक्रापूर जवळील बजरंगवाडी येथे टेम्पो रस्ता ओलांडत असताना पुण्याकडून अहिल्यानगरच्या दिशेने जाणाऱ्या खाजगी ट्रव्हल बसने टेम्पो पाठीमागच्या बाजूला जोरदार धडक दिल्याने टेम्पो महामार्गावरतीच पलटी झाल्याने महामार्गावरती मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. सुदैवाने या अपघातात कुठलीही जिवित हाणी झाली नसली तरी ट्रॅव्हल बस मधील अनेक प्रवासी आणि ट्रकचालक हे किरकोळ जखमी झालेत अपघाताचा हा सर्व थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झाला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास शिक्रापूर पोलीस करत आहेत.
भिवंडी शहरात आज सकाळी एक भीषण अपघात होता होता टळला. शहरातील मुख्य एसटी बस स्थानकाजवळ, जाधव हॉस्पिटल समोर भरधाव ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक थेट रस्त्याकडेच्या झाडावर जाऊन आदळला. या अपघातात रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दोन दुचाकींचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने त्यावेळी वाहनांजवळ कोणीही नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली