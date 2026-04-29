Missing Link: कोणावर बंदी? स्पीड लिमीट किती? कोणावर होणार कारवाई? सरकारी अध्यादेशातच 6 उत्तरं

Maharashtra Government GR Mumbai Pune Missing Link: महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प 1 मे रोजी सुरु होत असून यामुळे मुंबई आणि पुण्यातील अंतर कमी होणार आहे. या प्रकल्पाबद्दलच्या अनेक शंकाचं निरसन सरकारने जारी केलेल्या जीआरमधून केलं आहे. नेमकी काय काय माहिती दिलीये सरकारने जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 29, 2026, 02:35 PM IST
राज्य सरकारकडून अध्यादेश जारी (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Government GR Mumbai Pune Missing Link: महाराष्ट्र सरकारने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमधील प्रवासाचे अंतर आणि वेळ कमी करणाऱ्या बहुप्रतिक्षित यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे काम आता पूर्ण झाले असून, हा मार्ग 1 मे 2026 पासून सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि पोलीस प्रशासनाने या मार्गावरील वाहतूक टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भात अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांनी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही अधिसूचना जारी करताना या प्रकल्पासंदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दलची माहिती दिली आहे. नेमकी काय माहिती दिलीय सरकारने पाहूयात...

कोणती वाहनं यावरुन धावणार?

पहिल्या टप्प्यात 1 मे 2026 ते 31 मे 2026 या कालावधीत केवळ हलकी मोटार वाहने (LMV) आणि बस तसेच प्रवासी वाहनांनाच या नवीन मार्गावरून प्रवासाची परवानगी असेल. 

मालवाहू वाहनांना प्रवेश कधी देणार?

या काळात मालवाहू वाहनांना या मार्गावर पूर्णपणे प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजेच 1 जून 2026 पासून, हलकी वाहने आणि बससाठी हा मार्ग खुला राहीलच, मात्र मालवाहू वाहनांना प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय सुरुवातीच्या सहा महिन्यांच्या निरीक्षणांनंतर घेतला जाईल.

या वाहनांना नो एन्ट्री, पण का?

सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने काही कडक निर्बंधही लागू केले आहेत. विशेषतः ज्वलनशील, स्फोटक किंवा धोकादायक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या 'हॅझमॅट' (HAZ-MAT) वाहनांना या 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पातील बोगद्यांमधून प्रवास करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली असून, अशा वाहनांनी जुन्या अस्तित्वात असलेल्या द्रुतगती मार्गाचाच वापर करणे अनिवार्य असेल.

वेगमर्यादा किती?

वेगमर्यादेबाबत स्पष्ट करताना प्रशासनाने नमूद केले आहे की, या मार्गावरील बोगद्यांमध्ये हलक्या वाहनांसाठी ताशी 100 किलोमीटर आणि बस व इतर प्रवासी वाहनांसाठी ताशी 80 किलोमीटर इतकी कमाल वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 

वेगमर्यादेत मिळणार सवलत, पण कशी?

या अधिसूचनेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटर वाहन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, मात्र निर्धारित वेगमर्यादेपेक्षा ५ टक्क्यांपर्यंत जास्त वेग आढळल्यास कायदेशीर सवलत मिळू शकेल.

कधीपर्यंत हा आदेश लागू असणार?

हा नवीन मार्ग सुरू झाल्यामुळे घाटातील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची मोठी सुटका होणार असून प्रवासाचा वेळही लक्षणीयरीत्या वाचणार आहे. हा आदेश 1 मे 2026 पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असून प्रवाशांनी नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

