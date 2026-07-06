'अजितदादा आज तुम्ही असता तर सकाळी...', मुंबई, पुण्याला पावसाने झोडपलेलं असतानाच अचानक अजित पवारांच्या नावाची चर्चा; कारण काय?

महाराष्ट्रामध्ये शुक्रवारपासून कोसळत असलेल्या पावसाने सोमवारी मध्यरात्रीपासूनच अधिक रौद्र रुप धारण केल्याचं दिसून आलं. खास करुन राज्याची आर्थिक नाडी हातात असलेल्या मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांना तर पावसाने झोडपून काढलं. नवीन आणि जुना मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, कनेक्टींग लिंकवर दरड कोसळल्याने जवळपास चार तास मुंबई-पुणे मार्गावरील रस्ते वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावरही दरड कोसळल्याने रेल्वे मार्गही बंद झाल्याने या दोन्ही महत्त्वाच्या शहरांमधील कनेक्टीव्हिटी जवळपास चार तास पूर्णपणे ठप्प झाल्याचं दिसून आलं.
एकीकडे हा गोंधळ सुरु असतानाच दुसरीकडे पुण्यात अतिवृष्टी झाल्याची आणि मुंबईतील ऑरेंज अलर्ट अपग्रेट करुन रेड अलर्टचा इशारा देण्यात आल्याने उरलेला दिवसही पावसाशी दोन हात करण्यातच जाणार आहे यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालं. पावसासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी निवेदन केलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असताना ऑनलाइन माध्यमातून परिस्थितीची आढावा घेत आहेत. मात्र असं असतानाच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची आज प्राकर्षाने आठवण झाली. याची झलक सोशल मीडियावर पाहायला मिळाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशचे सरचिटणीस तसेच प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी सोशल मीडियावरुन अजित पवार आज या पावसाच्या परिस्थितीमध्ये असते तर काय चित्र दिसलं असतं याबद्दलची पोस्ट केली आहे. अजित पवारांचा अशाच आपत्कालीन परिस्थितीदरम्यान थेट कंट्रोल रुममधून आढावा घेताना जुना व्हिडीओ पोस्ट करत सूरज चव्हाण यांनी केलेली पोस्ट सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. 'दादा मिस यू' या मथळ्याखाली सूरज यांनी ही पोस्ट केली आहे.
"आज तुम्ही असता तर सकाळी लवकर आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयात जाऊन पावसामुळे अडचणीत आलेल्या नागरिकांचं नियोजन केलं असतं. प्रशासनावर वचक आणि काम करून घेण्याची धमक असणारा कामाचा माणूस आज आमच्यासोबत नाही ती उणीव सदैव जाणवते," अशा भावनिक शब्दांमध्ये सूरज चव्हाण यांनी अजित पवारांचा जुना व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.
DaDa Miss You …— Suraj Chavan (सूरज शेषाबाई व्यंकटराव चव्हाण) (@surajvchavan) July 6, 2026
आज तुम्ही असता तर सकाळी लवकर आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयात जाऊन पावसामुळे अडचणीत आलेल्या नागरिकांचं नियोजन केलं असतं.प्रशासनावर वचक आणि काम करून घेण्याची धमक असणारा
कामाचा माणूस आज आमच्या सोबत नाही ती उणीव सदैव जाणवते.#AJITdada pic.twitter.com/hsjAkAeQ8h
"गंभीर परिस्थिती आहे, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी सध्याच्या पावसाची माहिती विधानसभेमध्ये दिली. ताशी 50 किमी वेगाने वारे वाहत होते. 800 झाडं प्रत्येक वर्षी पडतात. काल एका दिवसात साडेतीनशे झाडं पडली आहेत. काल जी इमारत पडली ती अनधिकृत होती. बाजूला असलेल्या झोपडीतील लोकांचा यात मृत्यू झाला आहे. मिसींग लिंकवरील दरड हटवण्याचं काम सुरु आहे. गिरीश महाजन काल रात्री मानखुर्दला गेले होते," अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.