/रोज पुणे मुंबई रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांना मोठा धक्का! डेक्कन, इंटरसिटी, महालक्ष्मी एक्सप्रेस सह अनेक ट्रेन 7 दिवस रद्द

Mumbai-Pune Train Update : मुसळधार पावसाचा मोठा फटका मध्य रेल्वेला बसला आहे. मध्य रेल्वेच्या लोणावळा-कर्जत घाट मार्गावर मुसळधार पावसानंतर एक मोठा रेल्वे अपघात टळला. मात्र, याचा वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. 6 जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मार्गावरील अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले, ज्यामुळे रुळांवर मोठ्या प्रमाणात ढिगारा साचला आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली. अवजड यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने रुळांची दुरुस्ती करण्यासाठी रेल्वेने 1,100 हून अधिक कर्मचारी तैनात केले आहेत. रोज पुणे मुंबई रेल्वे प्रवास करणाऱ्यां प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार आहे. डेक्कन, इंटरसिटी, महालक्ष्मी एक्सप्रेस सह अनेक ट्रेन 7 दिवस रद्द करण्यात आल्या आहेत. हजारो प्रवासी रोज मुंबई पुणे रेल्वे प्रवास करतात.
मुंबई–पुणे रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी. घाट विभागात सुरू असलेल्या तांत्रिक कामांमुळे मध्य रेल्वेने 10 जुलै ते 17 जुलै 2026 या कालावधीत मुंबई–पुणे मार्गावरील अनेक नियमित एक्सप्रेस गाड्या रद्द केल्या आहेत. तसेच काही गाड्या विलंबाने धावत असल्याने प्रवाशांना पर्यायी प्रवासाचा सल्ला देण्यात आला आहे.
घाट विभागात सुरू असलेल्या कामांमुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. 10 ते 17 जुलैदरम्यान इंटरसिटी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, हैदराबाद एक्सप्रेस, इंदोर–दौंड एक्सप्रेस, कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्सप्रेस, जोधपूर–हडपसर एक्सप्रेस, चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस, दादर–शिर्डी एक्सप्रेस, दादर–सातारा एक्सप्रेस आणि दादर–हुबळी एक्सप्रेस या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, सिंहगड, प्रगती आणि इंद्रायणी एक्सप्रेस या गाड्या घाट विभागातील कामामुळे थांबत-थांबत आणि विलंबाने धावत आहेत. प्रवाशांनी कर्जत ते पुणे हा प्रवास शक्यतो रस्तेमार्गे करावा, तर कर्जत ते मुंबई दरम्यान नियमित लोकल सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.