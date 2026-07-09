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रोज पुणे मुंबई रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांना मोठा धक्का! डेक्कन, इंटरसिटी, महालक्ष्मी एक्सप्रेस सह अनेक ट्रेन 7 दिवस रद्द

मुंबई–पुणे रेल्वे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार आहे.  10 ते 17 जुलैदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या एक्सप्रेस ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 10, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:11 AM IST
रोज पुणे मुंबई रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांना मोठा धक्का! डेक्कन, इंटरसिटी, महालक्ष्मी एक्सप्रेस सह अनेक ट्रेन 7 दिवस रद्द

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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रोज पुणे मुंबई रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांना मोठा धक्का! डेक्कन, इंटरसिटी, महालक्ष्मी एक्सप्रेस सह अनेक ट्रेन 7 दिवस रद्द
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