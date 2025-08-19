English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mumbai Rain Update: डोंबिवली रेल्वे स्टेशन गुडघाभर पाणी तर मुंब्र्यात पूरसदृष्य परिस्थिती

Mumbai Rain Update:  मुंबईत रात्रीपासूनच पावसाने हाहाकार माजवला आहे. अनेक ठिकाणी घरातील वस्तू वाहून गेल्या आहेत. तर अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 11:06 AM IST
Mumbai Rain Update: डोंबिवली रेल्वे स्टेशन गुडघाभर पाणी तर मुंब्र्यात पूरसदृष्य परिस्थिती

Mumbai Rain Update: मुंबईसह अनेक ठिकाणी पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला आहे. मुंब्रा परिसरामध्ये सकाळपासूनच सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर नदीसारखे पाणी वाहू लागले आहे. अनेक ठिकाणी तर घरातील सामान रस्त्यावर वाहू लागले आहे.

तसेच सायन गुरुकृपा हॉटेल परिसरात गुडघाभर पाणी साचले असून, रस्त्यांवरून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे पादचारी आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

मुंब्रा–भिवंडी जनजीवन विस्कळीत

मुंब्रातील अनेक दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर भिवंडी शहरातील तीन बत्ती, निजामपुरा यांसह सखल भाग पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत. मुख्य बाजारपेठेत कंबरेपर्यंत पाणी शिरल्याने नागरिकांचे हाल झाले आहेत. सततच्या पावसामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

स्थानिक नागरिकांनी पालिका प्रशासनावरील नाराजी व्यक्त केली असून, योग्य ड्रेनेज व्यवस्थेअभावी पाणी साचण्याची समस्या अधिक गंभीर झाल्याचे सांगितले आहे. पावसाची संततधार अशीच सुरू राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठाणे–नवी मुंबई–पनवेल मार्गावर वाहतूक कोंडी

पावसाचा फटका वाहतुकीलाही बसला आहे. ठाण्याहून नवी मुंबई आणि पनवेलकडे जाणारी वाहतूक कळवा येथे ठप्प झाली आहे. विटावा उड्डाणपुलाखाली मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. कळवा–ठाणे मार्गावर दुचाकी, चारचाकी आणि बसगाड्यांच्या लांबलचक रांगा लागल्या असून, प्रवाशांना अनेक तासांपासून कोंडीत अडकून रहावे लागत आहे.

रस्त्यांवर गुडघाभर ते कंबरेपर्यंत साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांचे हाल झाले आहेत. दुकाने, घरे आणि रस्ते पाण्याखाली गेल्याने शहरातील दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाला आहे. मुसळधार पावसाने जीवन विस्कळीत झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केली आहे.

डोंबिवली रेल्वे स्टेशन बाहेर गुडघाभर पाणी

कल्याण-डोंबिवली परिसरामध्ये एक तासापासून मुसळधार पावसामुळे कल्याण आणि डोंबिवलीतल्या सकल भागामध्ये पाणी साचलेले आहे. त्यामुळे डोंबिवलीच्या रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साचल्याने प्रवाशांचे आणि डोंबिवलीकरांचे प्रचंड हाल होत आहेत.

FAQ

मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात पावसामुळे कोणत्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत?

मुंबई, मुंब्रा, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले आहे, वाहतूक कोंडी झाली आहे, दुकाने आणि घरांमध्ये पाणी शिरले आहे, आणि जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

 मुंब्रा परिसरात पावसाचा काय परिणाम झाला आहे?

मुंब्रात सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर नदीसारखे पाणी वाहत आहे, दुकानांमध्ये पाणी शिरले आहे, आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

भिवंडीत पावसामुळे कोणत्या भागांना सर्वाधिक फटका बसला आहे?

भिवंडीतील तीन बत्ती, निजामपुरा आणि मुख्य बाजारपेठ यांसारखे सखल भाग पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत, ज्यामुळे कंबरेपर्यंत पाणी साचले आहे आणि नागरिकांचे हाल झाले आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
mumbai rainsmumbai rains todaymumbai heavy rainsrain in mumbaithane weather

इतर बातम्या

कोण आहे मनिका विश्वकर्मा? Miss Universe India 2025 मध्ये रच...

मनोरंजन