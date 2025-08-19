Mumbai Rain Update: डोंबिवली रेल्वे स्टेशन गुडघाभर पाणी तर मुंब्र्यात पूरसदृष्य परिस्थिती

Mumbai Rain Update: मुंबईसह अनेक ठिकाणी पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला आहे. मुंब्रा परिसरामध्ये सकाळपासूनच सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर नदीसारखे पाणी वाहू लागले आहे. अनेक ठिकाणी तर घरातील सामान रस्त्यावर वाहू लागले आहे.
तसेच सायन गुरुकृपा हॉटेल परिसरात गुडघाभर पाणी साचले असून, रस्त्यांवरून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे पादचारी आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
मुंब्रातील अनेक दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर भिवंडी शहरातील तीन बत्ती, निजामपुरा यांसह सखल भाग पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत. मुख्य बाजारपेठेत कंबरेपर्यंत पाणी शिरल्याने नागरिकांचे हाल झाले आहेत. सततच्या पावसामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.
स्थानिक नागरिकांनी पालिका प्रशासनावरील नाराजी व्यक्त केली असून, योग्य ड्रेनेज व्यवस्थेअभावी पाणी साचण्याची समस्या अधिक गंभीर झाल्याचे सांगितले आहे. पावसाची संततधार अशीच सुरू राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पावसाचा फटका वाहतुकीलाही बसला आहे. ठाण्याहून नवी मुंबई आणि पनवेलकडे जाणारी वाहतूक कळवा येथे ठप्प झाली आहे. विटावा उड्डाणपुलाखाली मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. कळवा–ठाणे मार्गावर दुचाकी, चारचाकी आणि बसगाड्यांच्या लांबलचक रांगा लागल्या असून, प्रवाशांना अनेक तासांपासून कोंडीत अडकून रहावे लागत आहे.
रस्त्यांवर गुडघाभर ते कंबरेपर्यंत साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांचे हाल झाले आहेत. दुकाने, घरे आणि रस्ते पाण्याखाली गेल्याने शहरातील दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाला आहे. मुसळधार पावसाने जीवन विस्कळीत झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केली आहे.
डोंबिवली रेल्वे स्टेशन गुडघाभर पाणी तर मुंब्र्यात पूरसदृष्य परिस्थिती#mumbairain #rainnews pic.twitter.com/2vdrrLPrDs
— Soneshwar Patil (@soneshwar_patil) August 19, 2025
कल्याण-डोंबिवली परिसरामध्ये एक तासापासून मुसळधार पावसामुळे कल्याण आणि डोंबिवलीतल्या सकल भागामध्ये पाणी साचलेले आहे. त्यामुळे डोंबिवलीच्या रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साचल्याने प्रवाशांचे आणि डोंबिवलीकरांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
FAQ
मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात पावसामुळे कोणत्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत?
मुंबई, मुंब्रा, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले आहे, वाहतूक कोंडी झाली आहे, दुकाने आणि घरांमध्ये पाणी शिरले आहे, आणि जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
मुंब्रा परिसरात पावसाचा काय परिणाम झाला आहे?
मुंब्रात सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर नदीसारखे पाणी वाहत आहे, दुकानांमध्ये पाणी शिरले आहे, आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
भिवंडीत पावसामुळे कोणत्या भागांना सर्वाधिक फटका बसला आहे?
भिवंडीतील तीन बत्ती, निजामपुरा आणि मुख्य बाजारपेठ यांसारखे सखल भाग पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत, ज्यामुळे कंबरेपर्यंत पाणी साचले आहे आणि नागरिकांचे हाल झाले आहेत.