School Holiday: बुधवारीही शाळांना सुट्टी? प्रशासनाने काय सांगितलंय पाहा

Schools Holiday: मुंबईत सलग चौथ्या दिवशी पावसाने धुमाकूळ घातला असून सर्वसामान्यांची त्रेधा उडाली आहे. मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, रायगड, कोकण, मराठवाडा यांनाही पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईत सकाळपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे रस्ते वाहतुकीसह लोकल सेवाही ठप्प झाल्याने अनेक लोक अडकून पडले आहेत. लांब राहणाऱ्यांना घरी जाण्यासाठी कोणताच पर्याय नसल्याने प्रचंड हाल होत आहेत. यादरम्यान अनेक पालकांना उद्या शाळा असणार की नाही याची चिंता सतावत आहे. प्रशासनाने अद्याप यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केलेली नाही. जाणून घ्या आतापर्यंतचे अपडेट्स
ठाणे जिल्हा प्रशासनाने 20 ऑगस्टला शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सुट्टीबाबत पावसाच्या अंदाजानुसार निर्णय घेण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान मुंबईत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जर उद्याही मुसळधार पावसाची शक्यता असेल तर शाळा सलग तिसऱ्या दिवशी बंद राहतील.
हवामान विभागाने मुंबई, रायगड आणि घाटमाथ्यावर उद्याही रेड अलर्ट जारी केला आहे. तर पुण्यासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. गेल्या चोवीस तासात ताम्हिणी घाटात विक्रमी 320 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.