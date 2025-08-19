School Holiday: बुधवारीही शाळांना सुट्टी? प्रशासनाने काय सांगितलंय पाहा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Schools Holiday: मुंबईत सलग चौथ्या दिवशी पावसाने धुमाकूळ घातला असून सर्वसामान्यांची त्रेधा उडाली आहे. मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, रायगड, कोकण, मराठवाडा यांनाही पावसाचा फटका बसला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 19, 2025, 07:24 PM IST
Schools Holiday: मुंबईत सलग चौथ्या दिवशी पावसाने धुमाकूळ घातला असून सर्वसामान्यांची त्रेधा उडाली आहे. मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, रायगड, कोकण, मराठवाडा यांनाही पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईत सकाळपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे रस्ते वाहतुकीसह लोकल सेवाही ठप्प झाल्याने अनेक लोक अडकून पडले आहेत. लांब राहणाऱ्यांना घरी जाण्यासाठी कोणताच पर्याय नसल्याने प्रचंड हाल होत आहेत. यादरम्यान अनेक पालकांना उद्या शाळा असणार की नाही याची चिंता सतावत आहे. प्रशासनाने अद्याप यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केलेली नाही. जाणून घ्या आतापर्यंतचे अपडेट्स

ठाणे जिल्हा प्रशासनाने 20 ऑगस्टला शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सुट्टीबाबत पावसाच्या अंदाजानुसार निर्णय घेण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान मुंबईत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जर उद्याही मुसळधार पावसाची शक्यता असेल तर शाळा सलग तिसऱ्या दिवशी बंद राहतील. 

उद्याही रेड अलर्ट

हवामान विभागाने मुंबई, रायगड आणि घाटमाथ्यावर उद्याही रेड अलर्ट जारी केला आहे. तर पुण्यासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. गेल्या चोवीस तासात ताम्हिणी घाटात विक्रमी 320 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

