मुंबईची खरी परीक्षा आज संध्याकाळी! पावसाचं नाही समुद्राचं टेन्शन; कारण 6 वाजून 51 मिनिटांनी...

Mumbai Rain Updates 18 August 2025 IMD Red Alert: मुंबईसहीत महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये शुक्रवारपासून सुरु असलेला पाऊस सोमवारी अधिक जोरदार स्वरुपात कोसळत असून दैनंदिन आयुष्य विस्कळीत झालं आहे. मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी पाणी साचलं असून महाराष्ट्रातही अनेक नद्यांमध्ये पूर सदृष्य परिस्थिती आहे. मुंबईमध्ये मध्यरात्रीही पाऊस कोसळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र मुंबईकरांची खरी परीक्षा आज सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास असणार आहे. पाऊस असाच पडत राहिला तर मुंबईमधील परिस्थिती सायंकाळी अधिक बिकट होईल असं का सांगितलं जातंय? नेमकं सायंकाळी असं काय होणार आहे पाहूयात...
मध्य भारतावर एक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होत असून याच्या प्रभावामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र (प्रामुख्याने घाट परिसर), मुंबई महानगर प्रदेश आणि मराठवाड्यात (प्रामुख्याने पश्चिम आणि दक्षिण भाग) 18 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
कोकणातील सर्वच जिल्हे, नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पालघर, ठाणे, मुंबई, सोलापूर, धाराशिव आणि लातूर येथे जोरदार पाऊस होईल. खान्देश व मराठवाड्यातही मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. विदर्भात हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे.
पुढील 24 तासासाठी पुणे घाट भागात रेड अलर्ट देण्यात आला असून पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, या जिल्ह्यात तसेच सातारा घाट, कोल्हापूर घाट या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.
मुंबई शहर व उपनगरात आज रात्रीही मध्यम ते जोरदार पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. रात्री वादळी वा-यासह अति जोरदार पाऊस कोसळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यातच सायंकाळी भरतीची वेळ असल्याने पाऊस असाच कोसळत राहिला तर अधिक ठिकाणी पाणी साचून सर्वसामान्यांच्या अडचणी अधिक वाढू शकतात. त्यामुळेच मुंबईकरांची आणि मुंबईची खरी परीक्षा आज सायंकाळी भरतीच्या वेळी असणार आहे.
आज म्हणजेच 18 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 वाजून 51 मिनिटांनी समुद्राला भरती येणार आहे. या वेळेस 3.08 मीटर उंच लाटा उसळतील असं सांगितलं जात आहे. भरतीच्या वेळेस शहरात साचलेलं पावसाचं पाणी ड्रेनेजवाटे समुद्रात जात नाही. उलट समुद्रातील पाणी या ड्रेनेज आणि नाल्यांच्या माध्यमातून शहरात शिरतं. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी साठण्याची शक्यता निर्माण होते.
मध्यरात्रीनंतर 1 वाजून 56 वाजता (म्हणजेच 19 ऑगस्ट 2025 च्या रात्री) ओहोटी असणार आहे. यावेळेस 1.22 मीटरच्या लाटा उसळतील असं सांगितलं जात आहे.
मंगळवारी (19 ऑगस्ट 2025) सकाळी 9.16 वाजता भरतीच्या लाटा उसळतील. यावेळेस लाटांची उंची 3.75 मीटरपर्यंत असेल असं सांगितलं जातंय.
मंगळवारी (19 ऑगस्ट 2025) दुपारी 3 वाजून 16 वाजताची ओहोटीची वेळ असून त्यावेळेस 2.22 मीटरच्या लाटा समुद्रात उसळतील असं सांगितलं जातंय.
मुंबई आणि महाराष्ट्रात सध्या एवढा पाऊस का पडत आहे?
मध्य भारतावर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र (विशेषतः घाट परिसर), मुंबई महानगर प्रदेश आणि मराठवाड्यात (पश्चिम आणि दक्षिण भाग) 18 ते 19 ऑगस्ट 2025 दरम्यान जोरदार पावसाची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरातील दोन कमी दाबाच्या क्षेत्रांचा प्रभाव याला कारणीभूत आहे.
सायंकाळी 7 वाजता मुंबईत परिस्थिती बिकट का होऊ शकते?
18 ऑगस्ट 2025 रोजी सायंकाळी 6:51 वाजता समुद्राला 3.08 मीटर उंचीच्या लाटांसह भरती येणार आहे. जोरदार पाऊस आणि भरती एकाच वेळी आल्याने मुंबईतील सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता वाढेल, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी, रेल्वे सेवा खंडित होणे आणि जनजीवन विस्कळीत होण्याचा धोका आहे.
18 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत पावसाची परिस्थिती कशी आहे?
मुंबई शहर आणि उपनगरात मध्यम ते जोरदार पाऊस कोसळत आहे. रात्री वादळी वाऱ्यासह अति जोरदार पावसाची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबईसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामुळे अतिमुसळधार पावसाचा धोका आहे.