/Rain Updates : एका महिन्याची कसर पावसाने एका दिवसात भरून काढली, मुंबईत गेल्या 24 तासात 248 मिमी पावसाची नोंद

Monsoon Rain Updates Mumbai : मागील अनेक दिवसांपासून मुंबई सह उपनगराकडे पावसाने पाठ फिरवली होती. शहरीभागात नागरिक उकाड्याने हैराण झालेले. मात्र आता मागच्या दोन दिवसांपासून मुंबई सह उपनगरात पावसाने चांगलाच जोर पकडलाय. सोमवार पासून पावसाची रिमझिम सुरु झाली तर मंगळवारीपासून पावसाने मुसळधार कोसळायला सुरुवात केली. याचाच परिणाम म्हणून शहरातील अनेक सखल भागात पावसाचे पाणी साचले तसेच वादळ वाऱ्यामुळे अनेक झाडं देखील कोसळून पडली. समोर आलेल्या माहितीनुसार मुंबईतील कुलाबा आणि सांताक्रुज येथे तर पावसाने एवढा कहर केला की एका महिन्याची कसर ही एका दिवसात भरून काढली.
जून महिना सरत आला तरी पावसाचं आगमन झालं नसल्याने शहरीभागात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाली होती. अनेक मोठ्या सोसायट्यांना सुद्धा टँकरवर अवलंबून रहावं लागत होतं. त्यामुळे पावसाची सर्वचजण आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र सोमवारी जून महिन्याचा शेवटचा आठवडा उजाडला आणि पावसाचं मुंबई सह उपनगरात आगमन झालं. मुंबईच्या कुलाबा आणि सांताक्रुज येथील भागाला सुद्धा पावसाने झोडून काढलं. 23 जून 2026 सकाळी 8 वाजेपासून ते दिनांक 24 जून सकाळी 8 वाजेपर्यंत या 24 तासात कुलाबा येथे 248 मिमी व सांताक्रुझ येथे 225 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. जून महिन्याचा कुलाबा येथील हंगामी पाऊस 542 मिमी असून गेल्या 24 तासात या पावसाच्या 45% पाऊस कोसळला आहे. सांताक्रुझ येथील हंगामी पाऊस 537 मिमी इतका असून गेल्या 24 तासात या पावसाच्या 42% पाऊस झाला आहे.
मंगळवारी रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरु असल्याने साकीनाका, वांद्रे, शीव, अंधेरी पश्चिम, बोरीवली पूर्व अशा ठिकाणी पाणी साचलं. ज्यामुळे सकाळी कामावर जाणाऱ्या नोकरदार वर्गाला सुद्धा यामुळे त्रास झाला. मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसामुळे बुधवारी सकाळी दादर रेल्वे स्थानक परिसरात सुद्धा पाणी साचलं होतं, ज्यामुळे मध्य आणि हार्बर तसेच ट्रान्स हार्बर रेल्वे सेवा विस्कळीत होऊन रेल्वे गाड्या या जवळपास 20 ते 30 मिनिटं उशिराने धावत होत्या. ठाणे, मुंबईतील काही ठिकाणी मोठी झाडं सुद्धा कोसळली होती.