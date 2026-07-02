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पुढील काही तास धोक्याचे! मुंबईला मुसळधार पावसाचा तडाखा, पालिका सतर्क; मॅनहोलही उघडले

मुंबईला मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसानं झोडपलं असून, हा पाऊस पुढच्या काही तासांत रौद्र रुप धारण करण्याची शक्यता असल्यानं यंत्रणासुद्धा सतर्क झाल्या आहेत.

Published: Jul 02, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:32 AM IST
पुढील काही तास धोक्याचे! मुंबईला मुसळधार पावसाचा तडाखा, पालिका सतर्क; मॅनहोलही उघडले
Source: Bureau

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